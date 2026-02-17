El brote de sarampión en México 2025-2026 continúa en expansión. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (SSA), con corte al 16 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, se han confirmado 9,850 casos acumulados y 31 defunciones en el país.

Casos confirmados de sarampión en México 2025-2026

Según el reporte oficial:

25,799 casos probables notificados

notificados 9,850 casos confirmados acumulados

354 municipios afectados en los 32 estados

En 2025 se registraron 6,432 casos confirmados, mientras que en lo que va de 2026 suman 3,418 nuevos contagios.

La tasa de incidencia nacional acumulada es de:

4.82 por cada 100 mil habitantes (2025)

2.54 por cada 100 mil habitantes (2026)

Muertes por sarampión en México: 31 defunciones confirmadas

El informe de la SSA confirma 31 muertes acumuladas entre 2025 y 2026.

Los estados con mayor número de defunciones son:

Chihuahua: 21

Jalisco: 3

Sonora: 1

Otros estados concentran el resto de los casos fatales

La tasa de letalidad nacional acumulada es de 0.42% en 2025 y 0.12% en 2026.

Estados con más casos de sarampión en México

Las entidades con mayor número de contagios acumulados son:

Chihuahua: 4,508 casos

Jalisco: 2,659 casos

Chiapas: 557 casos

Michoacán: 319 casos

Ciudad de México: 269 casos

En el acumulado 2025–2026, todos los estados han reportado casos, lo que confirma la dispersión nacional del brote.

Curva epidémica y semanas con más contagios

De acuerdo con la curva epidemiológica, hasta la Semana Epidemiológica 07 de 2026 se han acumulado 12 nuevos casos probables.

Las autoridades mantienen vigilancia activa ante el incremento sostenido registrado durante 2025, considerado el año con mayor impacto del brote.

¿Quiénes son los más afectados por el sarampión?

El análisis por sexo y grupo de edad muestra que los niños menores de 5 años concentran la mayor tasa de incidencia, seguidos por menores de 10 años y adultos jóvenes no vacunados.

La SSA mantiene el llamado a completar esquemas de vacunación para contener la propagación del virus.