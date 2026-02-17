TE RECOMENDAMOS
Como parte de la cultura de prevención en México, este próximo miércoles 18 de febrero se realizará el primer simulacro de 2026 por sismo hipotético de magnitud 7.2, pero en esta ocasión el ejercicio sólo se realizará en dos entidades federativas y habrá una modificación en la alerta presidencial que llega a los celulares. ¿En qué estados sonará la alerta sísmica por simulacro? Aquí te decimos.
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer cambios en la alerta sísmica que tienes que conocer para participar en el simulacro.
Nodal y Ángela estaban presentes en balacera cerca de El Soyate; así fueron escoltados por la policía. VIDEO
¿A qué hora es el simulacro y en dónde sonará la alerta sísmica?
Como parte del ejercicio de reforzamiento de la cultura de prevención, las autoridades federales informaron que en el simulacro se activarán 13 mil 900 altavoces.
- La alerta sísmica sonará: exclusivamente en la Ciudad de México y Estado de México
- Hora: 11:00 de la mañana
- Fecha: miércoles 18 de febrero
- Hipótesis: sismo de 7.2 grados
¿Sonará la alerta sísmica presidencial en los celulares? Esto se sabe
La titular de Protección Civil informó que se está trabajando para actualizar el mensaje y sonido de la alerta sísmica presidencial que llega a los celulares en estos simulacros y en alertamiento de casos reales.
Precisó que la alerta presidencial sí sonará durante el primer simulacro 2026 de este miércoles 18 de febrero en el Estado de México y en la capital del país.
"Estamos trabajando en el nivel de alertamiento por telefonía celular. Asimismo, en el cambio del mensaje que en breve se podrá tener la modificación solicitada", afirmó la coordinadora Laura Velázquez.
Cabe recordar que la alerta presidencial en los celulares se implementó en un simulacro realizado el año pasado, cuyo sonido particular ha ocasionado quejas y reportes de estrés entre la población.
¿Qué es un simulacro por sismo?
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México informó que los simulacros por sismos "son ejercicios preventivos que salvan vidas" ante una eventual situación de emergencia.
Precisó que su importancia radica en:
- Ayuda a preparar un plan para conocer las rutas de evacuación
- Asigna responsabilidades a cada persona
- Identifica zonas de menor riesgo en los inmuebles
[Publicidad]