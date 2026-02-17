Como parte de la cultura de prevención en México, este próximo miércoles 18 de febrero se realizará el primer simulacro de 2026 por sismo hipotético de magnitud 7.2, pero en esta ocasión el ejercicio sólo se realizará en dos entidades federativas y habrá una modificación en la alerta presidencial que llega a los celulares. ¿En qué estados sonará la alerta sísmica por simulacro? Aquí te decimos.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer cambios en la alerta sísmica que tienes que conocer para participar en el simulacro.

¿A qué hora es el simulacro y en dónde sonará la alerta sísmica?

Como parte del ejercicio de reforzamiento de la cultura de prevención, las autoridades federales informaron que en el simulacro se activarán 13 mil 900 altavoces.

La alerta sísmica sonará : exclusivamente en la Ciudad de México y Estado de México

: exclusivamente en la Hora : 11:00 de la mañana

: 11:00 de la mañana Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hipótesis: sismo de 7.2 grados

¿Sonará la alerta sísmica presidencial en los celulares? Esto se sabe

La titular de Protección Civil informó que se está trabajando para actualizar el mensaje y sonido de la alerta sísmica presidencial que llega a los celulares en estos simulacros y en alertamiento de casos reales.

Precisó que la alerta presidencial sí sonará durante el primer simulacro 2026 de este miércoles 18 de febrero en el Estado de México y en la capital del país.

"Estamos trabajando en el nivel de alertamiento por telefonía celular. Asimismo, en el cambio del mensaje que en breve se podrá tener la modificación solicitada ", afirmó la coordinadora Laura Velázquez.

Cabe recordar que la alerta presidencial en los celulares se implementó en un simulacro realizado el año pasado, cuyo sonido particular ha ocasionado quejas y reportes de estrés entre la población.

Este 18 de febrero a las 11:00 h escucharemos el alertamiento por telefonía celular 📲🚨 solo en la Ciudad de México y el Estado de México durante el #Simulacro regional.



¡Atiende las indicaciones de los brigadistas y participa! pic.twitter.com/XF1oUxqWPV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 17, 2026

¿Qué es un simulacro por sismo?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México informó que los simulacros por sismos "son ejercicios preventivos que salvan vidas" ante una eventual situación de emergencia.

Precisó que su importancia radica en:

Ayuda a preparar un plan para conocer las rutas de evacuación

Asigna responsabilidades a cada persona

Identifica zonas de menor riesgo en los inmuebles