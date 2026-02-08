TE RECOMENDAMOS
Un sismo de 5.7 grados en escala Richter (preliminar) fue registrado por el Sismológico Nacional este domingo 8 de agosto a las 15:42 horas, encendiendo las alertas sismicas en la Ciudad de México.
De acuerdo con un informe del organismo, el movimiento telúrico tuvo epicentro a 19 km al Noreste de Puerto Escondido, Oaxaca sin daños reportados hasta el momento, informaron las autoridades locales.
La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que se iniciaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación “Cóndores ya sobrevuelan la ciudad”, apuntó en X.
“Tras el sismo de hoy en la tarde, activamos los protocolos de seguridad y atención. Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, apuntó en otra publicación.
El movimiento telúrico fue impredecible para los capitalinos, según señalaron en redes sociales, aunque la alerta sísmica les provocó preocupación y sustos.
La alerta presidencial, como el pasado 2 de enero, no se activó en todos los dispositivos móviles.
