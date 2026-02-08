Un sismo de 5.7 grados en escala Richter (preliminar) fue registrado por el Sismológico Nacional este domingo 8 de agosto a las 15:42 horas, encendiendo las alertas sismicas en la Ciudad de México.

De acuerdo con un informe del organismo, el movimiento telúrico tuvo epicentro a 19 km al Noreste de Puerto Escondido, Oaxaca sin daños reportados hasta el momento, informaron las autoridades locales.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/J4zuVJphqi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que se iniciaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación “Cóndores ya sobrevuelan la ciudad”, apuntó en X.

“Tras el sismo de hoy en la tarde, activamos los protocolos de seguridad y atención. Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, apuntó en otra publicación.

El movimiento telúrico fue impredecible para los capitalinos, según señalaron en redes sociales, aunque la alerta sísmica les provocó preocupación y sustos.

La alerta presidencial, como el pasado 2 de enero, no se activó en todos los dispositivos móviles.