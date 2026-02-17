TE RECOMENDAMOS

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Sí aún no has hecho el registro de usuarios de telefonía móvil y tienes dudas sobre la información que debes compartir en este trámite, aquí te explicamos a detalle en qué consiste este proceso que es obligatorio y que todos los mexicanos con una línea de celular tienen que hacer. ¿Cómo vincular tu número a tu ? ¿Debes compartir , como huellas? Te contamos todo. ¡Toma nota!

Continúan las dudas por parte de los usuarios de telefonía móvil con respecto al registro y vinculación de sus celulares con el CURP y otros datos personales; el principal temor e inquietud es si es seguro hacer dicho trámite, sobre todo porque se comparte información privada y confidencial.

Las principales compañías de telefonía móvil en México, tales como Telcel, AT&T y Movistar ya confirmaron que la vinculación y registro de telefonía móvil es obligatoria y quienes no la hagan no podrán utilizar su línea para llamadas o mensajes, únicamente se les permitirá comunicarse con ciertos teléfonos de emergencia, como el 911.

¿Cómo puedo vincular mi teléfono con mi CURP?

El procedimiento para asociar tu número telefónico a tu Clave Única de Registro de Población puede variar según la compañía de telefonía móvil; aquí te compartimos el proceso de tres de las empresas con más usuarios en México.

TELCEL

Necesitas presentar INE, pasaporte o documento nacional de identidad (CURP biométrica).

-El trámite podrás realizarlo en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial) o en línea (Modalidad Remota).

-En caso de que quieras hacerlo en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación.

-Si la vinculación no es exitosa, deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.

AT&T

Necesitas INE o pasaporte vigente y para extranjeros, pasaporte del país de origen.

-Escanea el desde tu celular.

-Confirma tu número a vincular o elige Vincular otro número.

-Si eliges otro, captúralo y da clic en continuar.

-Ingresa el código que te enviarán por mensaje de texto. No compartas este código con nadie.

-Da clic en Empezar para iniciar el proceso de vinculación.

-Acepta los Términos y Condiciones.

-Selecciona el documento a capturar, INE o pasaporte vigente.

-Captura tu INE o pasaporte vigente.

-Tómate una foto sin nada que obstruya tu rostro.

-Al finalizar el proceso se validarán los datos en donde recibirás un SMS con el estatus

MOVISTAR

Necesitas una identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte.

-

-Toma una fotografía frontal de tu identificación oficial vigente.

-Toma una fotografía trasera de tu identificación oficial vigente.

-Tómate una selfie.

-Listo, tu línea quedó vinculada.

Es importante realizar el trámite únicamente en sitios oficiales, ya que de esta forma evitas fraudes o robo de información.

¿Toman huellas o datos biométricos al vincular el celular?

Una de las principales inquietudes es si al vincular el número telefónico con la CURP, las autoridades registran huellas digitales, reconocimiento facial u otros datos biométricos.

Hasta el momento, la vinculación del número de celular no implica la toma de huellas ni biométricos, ya que el proceso suele limitarse a la validación del número mediante un código enviado por mensaje de texto. Sin embargo, en algunos casos sí pueden requerir fotografía del rostro, esto para confirmar la identidad.

