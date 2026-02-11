Algunos mexicanos ya han comenzado a hacer el trámite de la CURP biométrica 2026 con la finalidad de contar con este documento que avale su identidad; son varias las personas que se han sumado, es por tal motivo que se ha dado a conocer que en febrero ya no hay citas; si tú tampoco conseguiste, aquí te decimos qué puedes hacer para que no te quedes sin este importante documento digital.

La alta demanda para tramitar la CURP Biométrica ha provocado que en varios módulos no haya citas disponibles durante febrero. La CURP biométrica es la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos como fotografía, huellas dactilares, firma digital y escaneo del iris , con el objetivo de reforzar la identidad de las personas y evitar suplantaciones.

¿Qué hacer si no hay citas disponibles para la CURP Biométrica 2026?

Si al ingresar al portal oficial no aparecen fechas disponibles en tu municipio o estado en febrero, se recomienda:

-Revisar el sistema diariamente, ya que se pueden liberar espacios.

-Agendar en marzo, ya que hay quienes han señalado que durante dicho mes se cuentan con espacios y varios horarios.

Si tienes dudas, acude directamente al módulo para solicitar información sobre el trámite.

¿Es obligatoria la CURP Biométrica 2026?

Aunque la CURP biométrica forma parte del proceso de modernización de identidad en México, hasta el momento no es obligatoria, por lo que se trata de un trámite voluntario. Sin embargo, algunas dependencias y empresas podrían comenzar a solicitar la versión biométrica para ciertos procedimientos.

Trámites que podrían pedir la CURP Biométrica

En las entidades donde ya está en operación, la CURP Biométrica podría ser necesaria para:

-Altas o actualizaciones en programas sociales

-Inscripción a escuelas públicas

-Expedición de documentos oficiales

-Trámites bancarios.

Requisitos para sacar la CURP biométrica 2026

Las autoridades informaron que el trámite tiene una duración de 15 minutos y debes presentar lo siguiente:

Requisitos para persona Mexicana de 18 o más:

CURP Certificada

Identificación Oficial (Pasaporte, Credencial de Elector o alguna credencial expedida por autoridad).

Para Niñas, Niños y Adolescentes:

Registro Biométrico de progenitore(s)

CURP Certificada

Identificación (Pasaporte, credencial escolar, cartilla de vacunación, credencial de algún servicios de salud o documento auxiliar).

Además, para la cita deberás presentarte con el correo electrónico 10 minutos antes y máximo podrás llegar 5 minutos después de la hora especificada.