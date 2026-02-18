Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido, tras ser golpeados por una avalancha en el norte del estado de California ayer martes, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

El alud se produjo a las 11H30 locales (19H30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del estadounidense Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 15 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, en donde se encuentra la montaña.

Una potente tormenta de invierno avanza sobre California, en la costa oeste de Estados Unidos, desde comienzos de semana, golpeando al estado con fuertes precipitaciones, poderosas ráfagas de viento y nevadas.

Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, en la cual se enmarca el pico Castle.

Con información de AFP