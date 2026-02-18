Cada vez son más las dependencias y empresas que están pidiendo la CURP biométrica para verificar la identidad de las personas; entre las instituciones que la estarían solicitando se encuentran los bancos, debido a que la nueva CURP contiene información confidencial y privada con la cual garantizan la seguridad de los procesos. ¿Debes tener la CURP con datos biométricos para hacer trámites bancarios este 2026? Checa lo que dice BBVA al respecto y si podrían negarte algún trámite.

La CURP biométrica pronto se convertirá en el documento de identificación nacional el cual no sustituirá a la CURP tradicional, sino que incluirá más información que refuerce y proteja a los mexicanos, ya que según las autoridades, cientos son víctimas de robo de identidad.

Los bancos son las instituciones que más información personal y confidencial solicitan a sus clientes, esto con el objetivo de hacer seguros los procesos y evitar que se roben dinero de las cuentas bancarias o que se realicen trámites indebidos. Ante el surgimiento de la CURP biométrica, las personas se preguntan si los bancos pedirán dicho documento para poder hacer movimientos bancarios, solicitudes de tarjetas de crédito, aperturas de cuentas bancarias o transferencias.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para hacer trámites en BBVA?

De acuerdo con lo señalado por BBVA, hasta el momento, la CURP biométrica no es obligatoria para sus cuentahabientes, por lo que no se pide para hacer hacer trámites. “La CURP biométrica es una versión actualizada que incluye datos como huellas dactilares y fotografía. Aunque aún está en proceso de implementación, se espera que mejore la seguridad de los registros y reduzca el riesgo de duplicidades”, informó el banco, con lo que únicamente deja en claro que se trata de un documento importante que mejora la seguridad en los procedimientos.

¿Qué bancos utilizan datos biométricos?

La mayoría de los bancos utilizan datos biométricos para verificar la identidad de sus clientes, ya sea en sucursales, cajeros o apps; entre las instituciones que los piden están Banco Azteca, Santander, BBVA, CitiBanamex y HSBC.

Los datos biométricos que piden son:

-Reconocimiento facial.

-Huella digital.

-Reconocimiento de voz.

¿Qué bancos piden CURP biométrica 2026?

Por ahora, ningún banco en México pide como requisito obligatorio la presentación de la CURP biométrica para hacer trámites y movimientos bancarios; en caso de que esto cambie, Banco Azteca, Santander, BBVA, CitiBanamex, HSBC y otros podrían sumarse a la petición de expedición de dicho documento.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

En algunas empresas e instituciones, la CURP biométrica entró en vigor como obligatoria para trámites a partir de febrero de 2026, no obstante, la Secretaría de Gobernación señaló que dicha nueva CURP continúa siendo opcional y se saca de manera voluntaria.