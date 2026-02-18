El primer simulacro regional del año en México se llevó a cabo este miércoles mediante el sonido de la alerta sísmica en aproximadamente 13,900 altavoces y millones de celulares, con el objetivo de prevenir y reforzar a la población ante una emergencia real de este tipo.

La notificación saltó en los dispositivos móviles a las 11:00 hora local (19:00 GMT), tiempo estipulado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en la capital mexicana y Estado de México.

Así se vivió el Primer Simulacro Regional 2026 en la CDMX en la avenida Juárez del Centro Histórico.



Video: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/76w3TfF0hH — El Universal (@El_Universal_Mx) February 18, 2026

“Alerta presidencial - Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026”, detalló el mensaje que emitió un sonido durante un minuto.

La activación de alertas en teléfonos celulares ha sido el medio con el que el Gobierno busca preparar a la población mexicana ante los movimientos telúricos de gran magnitud, dando a conocer rutas de evacuación y mecanismos para salvaguardar la vida.

Esta medida ha sido criticada por causar estrépito entre los usuarios al emitir un sonido alto y estridente, lo que podría impactar en la salud de personas mayores o con problemas cardíacos, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado que “le bajen el volumen” y agreguen la leyenda “Alerta presidencial”.

Pese a esta solicitud, los usuarios mexicanos en redes sociales reiteraron sus críticas ante el alto sonido de la alerta, lo que, dijeron, provoca mayor “nerviosismo”.

“Un día me va a causar un infarto esa alerta sísmica del celular”, escribió una usuaria desde su cuenta de X.

La CNPC notificó que México tendrá dos simulacros nacionales, uno el 6 de mayo, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, y el segundo el sábado 19 de septiembre, en memoria de dos de los terremotos más fuertes que ha sufrido la capital mexicana, el primero en 1985 y el segundo en 2022.

México ha reportado tres sismos perceptibles en este año, dos en enero con epicentro en el estado de Guerrero y uno en febrero en Oaxaca, los tres en el sur del país. EFE