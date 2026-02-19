¿Ya te enteraste? La Secretaría de Bienestar abrió el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cual entrega un pago bimestral de $5,800 pesos a todos los beneficiarios que cumplen con los criterios y requisitos del programa. Si estás interesado en recibir una ayuda económica, conoce las bases y los 5 pasos clave que te servirán para que te la den. ¡Toma nota!

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un apoyo económico dirigido a estudiantes que buscan continuar con su formación académica. Las autoridades informaron que el plazo para realizar el trámite de registro concluye el 27 de febrero, por lo que exhortaron a los interesados a completar su inscripción antes de la fecha límite.

Este apoyo forma parte de los programas sociales organizados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y está enfocado principalmente en alumnos de nivel superior que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de $5,800 pesos

Los requisitos que debes cumplir para poder inscribirte en este apoyo económico bimestral son:

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

en alguna escuela clasificada como y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria. En el caso de las y los estudiantes de escuelas susceptibles de atención, deben comprobar bajos ingresos económicos y tener máximo 30 años .

. No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Los criterios para clasificar las escuelas:

a) Escuelas prioritarias:

-Universidades interculturales

-Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales

-Universidades para el Bienestar Benito Juárez

-Universidad de la Salud de la Ciudad de México

-Universidad de la Salud de Puebla

-Universidad de Lenguas Indígenas de México

-Las clasificadas como escuela de interés

-Las ubicadas en localidades prioritarias

b) Escuelas susceptibles de atención:

Se aplican los siguientes criterios de priorización:

-Ser o haber sido becario o becaria del programa.

-Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

-Ser mujer indígena o afromexicana.

-Ser hombre indígena o afromexicano.

-Ser persona con calidad de víctima.

-Percibir bajos ingresos económicos.

Los 5 pasos para registrarse a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026

Para que te den esta beca es muy importante llevar a cabo el proceso adecuado; para que lo consigas, lleva a cabo estos pasos:

Paso 1 . Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx con tu CURP y contraseña.

Paso 2 . Actualiza tu perfil y tu ficha escolar.

Paso 3 . Selecciona la beca en el apartado ‘Solicitar beca’.

Paso 4 . Llena el cuestionario, acepta la carta protesta y confirma.