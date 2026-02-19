TE RECOMENDAMOS
¿Ya te enteraste? La Secretaría de Bienestar abrió el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cual entrega un pago bimestral de $5,800 pesos a todos los beneficiarios que cumplen con los criterios y requisitos del programa. Si estás interesado en recibir una ayuda económica, conoce las bases y los 5 pasos clave que te servirán para que te la den. ¡Toma nota!
La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un apoyo económico dirigido a estudiantes que buscan continuar con su formación académica. Las autoridades informaron que el plazo para realizar el trámite de registro concluye el 27 de febrero, por lo que exhortaron a los interesados a completar su inscripción antes de la fecha límite.
Este apoyo forma parte de los programas sociales organizados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y está enfocado principalmente en alumnos de nivel superior que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Requisitos para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de $5,800 pesos
Los requisitos que debes cumplir para poder inscribirte en este apoyo económico bimestral son:
- Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.
- En el caso de las y los estudiantes de escuelas susceptibles de atención, deben comprobar bajos ingresos económicos y tener máximo 30 años.
- No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.
Los criterios para clasificar las escuelas:
a) Escuelas prioritarias:
-Universidades interculturales
-Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales
-Universidades para el Bienestar Benito Juárez
-Universidad de la Salud de la Ciudad de México
-Universidad de la Salud de Puebla
-Universidad de Lenguas Indígenas de México
-Las clasificadas como escuela de interés
-Las ubicadas en localidades prioritarias
b) Escuelas susceptibles de atención:
Se aplican los siguientes criterios de priorización:
-Ser o haber sido becario o becaria del programa.
-Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.
-Ser mujer indígena o afromexicana.
-Ser hombre indígena o afromexicano.
-Ser persona con calidad de víctima.
-Percibir bajos ingresos económicos.
Los 5 pasos para registrarse a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026
Para que te den esta beca es muy importante llevar a cabo el proceso adecuado; para que lo consigas, lleva a cabo estos pasos:
Paso 1. Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx con tu CURP y contraseña.
Paso 2. Actualiza tu perfil y tu ficha escolar.
Paso 3. Selecciona la beca en el apartado ‘Solicitar beca’.
Paso 4. Llena el cuestionario, acepta la carta protesta y confirma.
Paso 5. Descarga tu acuse y conserva tu folio.
