Luego de que se suspendieran clases este lunes 23 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco, que ocasionó una ola de violencia en 20 entidades del país, autoridades educativas anunciaron el regreso a clases para este martes 24 de febrero, incluso en Guadalajara.

Con base en comunicados emitidos en redes sociales por parte de gobiernos estatales, universidades públicas y privadas, te damos la lista de las escuelas que retomarán sus actividades.

¿Hay clases mañana martes 24 de febrero en México?

Tras suspender clases, estas entidades sí retomarán actividades:

Nayarit

Las autoridades educativas estatales informaron que " todos los planteles de educación básica, media superior y superio r" regresarán a clases este martes 24 de febrero

Foto: Servicios de Educación Pública de Nayarit/ FB

Universidad de Guadalajara

Esta institución, localizada en uno de los epicentros del operativo federal, informó que mañana se " retomarán actividades de manera paulatina, gradual y segura "

" Las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual

Actividades operativas presenciales se mantienen suspendidas

📢 #ComunicadoUdeG



Para este martes 24 de febrero, la #UdeG retoma actividades de forma paulatina y segura:



👉 Las actividades académicas y administrativas que puedan realizarse en línea deberán hacer uso de esta modalidad.

Las actividades académicas y administrativas que puedan realizarse en línea deberán hacer uso de esta modalidad. Actividades operativas presenciales quedarán suspendidas.

Universidad IBERO de Puebla

Anunció que mañana todas las actividades se retomarán con normalidad

Informamos que todas las actividades académicas de la Universidad se retomarán con normalidad a partir de este martes 24 de febrero.

Universidad de Guanajuato

Desde ayer anunció que se tenía previsto que " las actividades se reanudarán de manera presencial este martes 24 "

Actividades en el Istmo de Oaxaca

El gobierno estatal informó que tras suspenderse las clases en esta región, las labores académicas y administrativas se reanudarían al día siguiente.

Hasta el momento, la UNAM ni autoridades de SEP Estado de México han actualizado información respecto a la suspensión de clases en algunos planteles.

Cabe recordar que ayer domingo, 22 de febrero, se desplegó un fuerte operativo de las Fuerzas Federales y Guardia Nacional en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, tras la reacción violenta del CJNG por la muerte de su líder, "El Mencho", que derivó en bloqueos y quema da vehículos.