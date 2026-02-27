Luego de la interrupción de la Jornada 7 de Clausura 2026 de la Liga MX, este fin de semana los nueve partidos programados para jugarse prometen subir el ánimo de los aficionados.

América vs Tigres es uno de los encuentros que están en la mira luego de que las Águilas empezaran a remontar en la tabla de posiciones del torneo ocupando hasta el momento el séptimo puesto, seguido por su rival a derrotar en la Ciudad de México.

¿Cuándo es y a qué hora juega el América vs Tigres 2026?

Te damos fecha y hora en la que se disputará este partido de la jornada 8 del Torneo Clausura 2025-2026.

Fecha : sábado 28 de febrero de 2026

: sábado 28 de febrero de 2026 Hora : 9:10 de la noche

: Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Dónde ver EN VIVO y gratis América vs Tigres?

Los aficionados que no puedan asistir al estadio a sudar la camiseta con su equipo, acá les decimos dónde ver en vivo el América vs Tigres.

Ver En VIVO : VIX

: VIX Ver gratis América vs Tigres: canal 5 de Televisa

¿Qué partidos se juegan este fin de semana en la Liga MX?

De acuerdo con el calendario de la Liga Mexicana de futbol este fin de semana, 27 al 28 de febrero, se jugarán en total nueve partidos:

Viernes 27 de febrero:

Mazatlán vs Pachuca: 7:00 pm

Querétaro vs Santos: 7:00 pm

Juárez vs Atlas: 9:00 pm

Tijuana vs Pumas: 9:06 pm

Sábado 28 de febrero

San Luis vs Puebla: 5:00 pm

Toluca vs Guadalajara : 5:00 pm

: 5:00 pm Monterrey vs Cruz Azul: 7:05 pm

León vs Necaxa: 7:06 pm

América vs Tigres: 9:10 pm

¿Cuál es el partido pospuesto de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026?

El partido que fue pospuesto este pasado domingo 22 de febrero tras los hechos violentos en Jalisco y que permearon a 19 entidades más fue el Querétaro vs Juárez, cuya sede era el Estadio Corregidora.