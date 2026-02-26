World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos, anunció este jueves la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Clavados programada para Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo próximos.

La medida se da luego de los hechos violentos registrados el domingo pasado tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'.

La suspensión de la competencia en México llegó horas después de que la FIFA dio un espaldarazo a México y en especial a Guadalajara, Jalisco, como uno de los escenarios de la Copa Mundial de Fútbol, a partir del 11 de junio.

Ante dudas en el extranjero sobre si México podría garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol, que tendrá otras dos sedes en el país en Ciudad de México y Monterrey, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todos los países pasan por momentos de dificultades y confía en que México organice la Copa Mundial con seguridad y todas las garantías.

¿Por qué cancelaron la Copa Mundial de Clavados 2026?

En un comunicado, World Aquatics explicó que, luego de consultar con la Federación Mexicana y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, fue tomada la decisión de no celebrar el certamen con los mejores clavadistas del mundo.

"Esta decisión la hemos tomado luego de una profunda evaluación de los riesgos en Zapopan y en el estado. La seguridad de los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad ", explicó el organismo.

Jalisco ha sido epicentro de un brote de violencia en México desde el domingo pasado cuando fue abatido en un operativo federal alias 'El Mencho', capo narcotraficante.

Incendios, bloqueos, ataques a bancos y otras instituciones y a personas se han repetido en Jalisco y en otros estados, lo cual tomó en cuenta World Aquatics, que reconoció la seriedad de México en la preparación de la competencia y adelantó que Zapopan seguirá en la mirada como posible sede de próximos eventos.

La parada de la Copa Mundial en México era clasificatoria para la Súper Final Mundial en Pekín del 1 al 3 de mayo.

Al no celebrarse la competición, la clasificación para el certamen se hará con base en los resultados en la parada de Montreal, a partir de hoy.