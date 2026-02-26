Viajar a California es entregarse a días de diversión entre parques temáticos, destinos costeros con playas fascinantes y algunas de las mejores atracciones familiares en todo Estados Unidos.

Si estás planeando un viaje en familia, este estado ofrece escenarios perfectos para conectar, descubrir y disfrutar sin prisas. Ya sea que busquen relajarse frente al mar, explorar la naturaleza o vivir la magia de atracciones icónicas, aquí encontrarán opciones que se adaptan a cada tipo de familia. Toma nota de ocho destinos recomendados y qué hacer en cada uno.

1. San Diego

San Diego es el destino perfecto para familias en California. Personas de todas las edades amarán recorrer Balboa Park con museos, áreas verdes, carrusel y seguramente los niños se emocionarán con el parque de diversiones Belmont Park.

Por supuesto, una de las actividades imperdibles es visitar San Diego Zoo, el zoológico más famoso del planeta donde los pequeños podrán ver diferentes especies como elefantes, jirafas, cebras, hipopótamos, tigres, osos polares y hasta pandas.

Para una experiencia aún más inolvidable, se recomienda ir a San Diego Zoo Safari Park, donde podrán ver a los animales a bordo de un camión safari. Hay interacción con algunas especies, áreas donde puedes hospedarte y actividades como tirolesa.

Otras atracciones de San Diego incluyen Birch Aquarium, Museum of Illusions y un paseo por La Jolla Cove.

2. Monterey

Si aman la vida marina, no hay mejor destino que Monterey. El Monterey Bay Aquarium es uno de los mejores acuarios de Estados Unidos con nutrias, tiburones, rayas y decenas de especies más del océano Pacífico. Lo mejor es que hay experiencias interactivas y educativas. Si vas con niños, también se recomienda el Pacific Grove Museum of Natural History.

En sus playas pueden practicar actividades como kayak, paddleboard y avistamiento de delfines, dependiendo de la temporada. Si en tu familia la mayoría son adultos, no se vayan sin hacer el Coastal Recreation Trail.

3. Anaheim

Anaheim, California, siempre es un destino que complace a los visitantes con buenos restaurantes, hoteles de gran categoría y entretenimiento de primer nivel. Sin embargo, este 2026, tu visita será extra especial con el festejo del 70 aniversario de Disneyland Resort.

El icónico resort de Anaheim celebra su 70 aniversario con una serie de eventos, espectáculos y sorpresas que prometen hacer de cada visita una experiencia inolvidable. Hay nuevos desfiles, espectáculos de videomapping y volvió el espectáculo de Wondrous Journey. También hay comida temática en esta primera mitad del año.

4. Santa Ana

Santa Ana te espera con más dosis de diversión en el sur de California. Hay espacios recreativos ideales para aprender jugando, como el Discovery Cube Orange County, un museo de ciencia con atracciones interactivas. Vayan al Santa Ana Zoo o a Funparx, un parque de inflables y circuitos de obstáculos donde los más pequeños pueden pasar horas de diversión.

Tienen que poner en su itinerario el Bowers Museum, un espacio para conocer más del arte y culturas del mundo, o el Artists Village, donde quedarán fascinados con galerías, murales y arte callejero. Nada mejor que terminar el paseo en sus restaurantes o ir de compras a MainPlace Mall.

5. Los Ángeles

Los Ángeles también se posiciona como una de las ciudades más destacadas para un viaje en familia por California. Y es que aquí está Universal Studios Hollywood, un parque temático con atracciones inspiradas en películas de Universal como Super Mario Bros, Jurassic World, Harry Potter, Minions y más. Las atracciones de Universal Studios Hollywood se inspiran en las películas y muchas de ellas te dan experiencias 3D donde los visuales son parte importante de la experiencia.

Además, tienen que tomar el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, una inmersión a los estudios donde se han grabado películas icónicas como Casablanca y series de la talla de Friends.

Este tour consiste en una hora de paseo guiado por sets de cine y televisión que reúnen 100 años de historia de Warner Bros. más dos horas donde podrás explorar instalaciones el DC Universe, Harry Potter, Friends y hasta ver el vestuario de la legendaria serie Game of Thrones.

Otras atracciones destacadas para toda la familia son Los Angeles Zoo, Aquarium of the Pacific y, por supuesto, Griffith Park donde podrán entrar al museo observatorio.

Santa Monica es ideal para terminar el viaje con su parque de diversiones junto a la playa, Venice Beach y días soleados.

6. Buena Park

Buena Park tiene que ser una parada obligatoria en tu viaje por California porque aquí se encuentra Knott’s Berry Farm, un parque de diversiones con más de 40 atracciones donde destacan sus montañas rusas y zonas temáticas, como la de Snoopy. Además, el complejo cuenta con áreas para los más pequeños de la familia y Knott’s Soak City, un parque acuático con toboganes y ríos.

Otros “must” son Pirates Dinner Adventure y parques locales con restaurantes para todos los gustos y presupuestos.

7. Huntington Beach

Si son una familia aventurera, amarán Huntington Beach, un destino famoso por su oleaje, ideal para practicar surf. Toma una clase y diviértete como nunca. También pueden ir al International Surfing Museum y aprender sobre la fascinante historia y cultura de este deporte.

Además, Huntington Beach es la playa más cercana a Disneyland Resort. Se ubica a sólo 20 minutos, por lo que puedes relajarte aquí después de días intensos en los parques.

8. Santa Cruz

Santa Cruz es una comunidad costera de California donde los niños pasarán días increíbles en la playa, pero también en su Beach Boardwalk.

Así como Santa Monica, Santa Cruz tiene un emocionante centro de diversiones junto a la playa con juegos mecánicos que incluyen una montaña rusa, carrusel, paseos acuáticos y otros que te harán gritar. También están instalados puestos de tiro láser, juegos para toda la familia y puestos de golosinas y comida.

Este destino es perfecto para mezclarlo con actividades relajantes para los padres, como un día de spa en alguno de los hoteles o caminatas para ver el atardecer.