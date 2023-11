California es un estado tan grande que un viaje por su costa te llevará a conocer muchas de las maravillas naturales de Estados Unidos, como avistamiento de leones marinos y ballenas todo el año, paisajes de playa que contrastan con bosques repletos de secuoyas gigantes y, por supuesto, el clima cálido.

A su vez, la costa tiene ciudades que ofrecen hoteles de lujo, hospedajes acogedores, vino de clase mundial y una escena gastronómica floreciente por sus ingredientes locales.

Desde San Francisco a San Diego, te decimos los imperdibles de cada destino.

San Francisco es una ciudad icónica por el Puente Golden Gate, pero en tu viaje también puedes disfrutar del Pier 39 en Fisherman's Wharf, Twin Peaks, Lombard Street, Cable Car y la Prisión de Alcatraz, sus atracciones más populares.

Si quieres darle un giro a tu viaje, puedes ir a jugar golf, a comprar a las tiendas de The Mission District o a comer en restaurantes galardonados.

Santa Cruz, California, es un destino que desborda belleza con playas de azul vibrante y bosques de secuoyas gigantes. Se recomienda visitarlo en el mismo viaje que San Francisco y San José, por su cercanía.

Sus playas son famosas porque se puede practicar surf para expertos, pero también hay experiencias más tranquilas de kayak o avistamiento de lobos marinos, nutrias y hasta focas.

En las cuevas marinas en el Parque Estatal Wilder Ranch se pueden observar ballenas grises de 15 metros de largo durante la temporada de marzo a mayo.

Si quieres ver uno de los mejores acuarios de Estados Unidos, tienes que ir al condado de Monterey. El Monterey Bay Aquarium tiene más de 30,000 animales. También puedes tomar el paseo marítimo de Cannery Row a Old Fisherman’s Wharf.

Para viajes más glamorosos, hospédate en un hotel lujoso, ir a campos de golf, paseos en campos de lavanda y tomar vino.

Sandy Huerta, del área de Comunicaciones en See Monterey, también destaca las experiencias gastronómicas y vinícolas de Monterey. Muchos de los restaurantes preparan sus platillos con ingredientes locales.

“Una oleada de talento nuevo y aclamado ha puesto de relieve la región. Chez Noir del chef Jonny Black (Quince, Per Se, Atelier Crenn) fue el único homenajeado de la Costa Central en los premios Michelin de California de 2023, y Maligne del chef Klaus Georis (Bar Crenn) fue el recién llegado al grupo de 19 restaurantes con estrella, Bib Gourmand y recomendados por Michelin en el condado”, remarca.

El Condado de Monterey también se ha convertido en un próspero centro cervecero y es hogar de la producción de Pinot Noir y Chardonnay mejor valorada de California.

Santa Barbara es conocida como la “Riviera Americana” por su estilo mediterráneo con una arquitectura bellísima, clima cálido, playas fantásticas, hoteles boutiques encantadores y tanto restaurantes como vinos galardonados.

Los imperdibles en esta ciudad son State Street, kayak desde East Beach para remar bajo Stearns Wharf, visita a Old Mission Santa Barbara y cata de vinos en los almacenes rehabilitados de The Funk Zone o en una de sus 275 bodegas.

También hay 63 parques, playas para surfear y 50 museos/galerías. Es un destino perfecto para los aventureros y para quienes gustan de los buenos restaurantes, vinos y spas.

Anna Naughton, gerente de Relaciones Públicas de Visit Santa Barbara, dice que una de las cosas que más le gustan es que es posible hacer muchas actividades en un mismo día. Es muy fácil trasladarse y las atracciones están cerca una de la otra.

“Puedes escalar o hacer senderismo en la mañana, surfear en la tarde e ir a una cata de vinos y cena en la noche. Y todo está a 10 minutos manejando o caminando”.

Además, remarca que es un destino ideal para familias, para parejas y para un viaje de chicas. Para familias, porque tienes la oportunidad de hacer diferentes actividades en la playa y áreas naturales. Las parejas encontrarán escenarios románticos y spots lujosos, además de servicios que incluyen masajes y paseos privados a caballo. Las catas de buen vino, las oportunidades de fotografía en paisajes hermosos y los restaurantes gustarán a las chicas.

Para un viaje de primera vez, Anna Naughton recomienda quedarse al menos 3 días para explorar las actividades al aire libre, las experiencias de vino y comida.

Santa Mónica tiene que estar en tu lista de lugares por visitar en el condado de Los Ángeles. El acceso al muelle es completamente gratuito y desde ahí podrías contemplar una maravillosa vista del mar. Hay locales muy pintorescos y músicos que te envuelven en una atmósfera de película.

Otra actividad que no cuesta nada es pasear por la playa o descansar mientras llega el atardecer. Parecen planes muy sencillos, pero se convertirán en los mejores momentos de tu viaje.

Si quieres subir a los juegos mecánicos de Pacific Park, debes saber que el costo de los juegos varía entre $5 y $10 dólares. Vale mucho la pena subir a la majestuosa rueda de la fortuna.

Sunset in Santa Monica, view on the amusement park. Istock / Nata Rass