California es uno de los estados más sorprendentes de Estados Unidos. Su gran territorio junto al Pacífico lo dota de 840 millas de costa, tiene más parques nacionales que cualquier otra entidad y produce el 90% del vino de Estados Unidos.

Pero estos datos son más que sólo cifras. Detrás de ellos hay una infinidad de experiencias turísticas para vivir más allá de los icónicos parques temáticos que atraen a millones de personas al Estado Dorado.

Toma nota de estas propuestas para realizar en tu próximo viaje a California.

1. Rutas del vino

California tiene más de 4,000 viñedos a lo largo y ancho del estado. Algunos lugares como Napa y Sonoma ya están consolidados como destinos para los amantes del vino, pero la realidad es que sea cual sea tu destino de viaje siempre encontrarás una experiencia vinícola cerca.

Hay senderos del vino en Livermore Valley, el Madera Wine Trail al sur de Yosemite, la ruta del vino River Road en Monterrey o la del Valle de Santa María. También encontrarás bodegas y bares de vino en Santa Bárbara y el condado de Ventura, por mencionar algunos.

Por supuesto, puedes visitar restaurantes para un perfecto maridaje con vinos californianos.

2. Playas con leones marinos

Si bien las playas de California no son cálidas todo el año, muchos turistas acuden para hacer avistamiento de lobos marinos. Algunos de los mejores lugares para esta actividad son La Jolla Cove en San Diego, la Reserva Natural Estatal Punta Lobos y la playa de San Simeon.

También puedes ver lobos marinos en el Muelle 39 de San Francisco y Monterey Bay.

3. Rutas y festivales de cerveza artesanal

Los festivales de cerveza artesanal son más divertidos de lo que crees y serán una gran experiencia para añadir a tu viaje.

Para este verano 2023 destaca el Festival Internacional de la Cerveza de San Diego que comienza el 1 de julio. Habrá un salón VIP con 5 estaciones con maridajes y degustaciones de todo tipo de cervezas.

Si estás en Los Ángeles ve al Festival de la Cerveza Brewsology. Tendrá lugar en el Centro de Ciencias de California a partir del 7 de julio, fuera del horario de atención regular del museo. En este enlace puedes ver otros festivales a lo largo del estado.

4. Nuevos museos

En California están algunos de los museos más famosos de todo el mundo como The Getty Center, Los Angeles County Museum of Art, The Broad y el Observatorio Griffith. No obstante, la apertura de museos continúa con temáticas relevantes.

Algunos de los nuevos museos son:

-Orange County Museum of Arts en Costa Mesa.

-Instituto de Arte Contemporáneo en San Francisco.

-Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles.

-Agua Caliente Cultural Plaza & Museum en Palm Springs.

5. Secuoyas gigantes

El Parque Nacional de las Secuoyas y el Cañón de los Reyes son conocidos como Tierras de Gigantes porque son el hogar de secuoyas gigantes, los árboles más grandes del mundo con edades de hasta 3,400 años.

La belleza de estos lugares te dejará asombrado con sólo hacer senderismo, pero también puedes acampar, escalar y tomar fotografía. ¡Una experiencia inolvidable en California!