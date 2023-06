El verano es la temporada de viaje más popular para salir de vacaciones y disfrutar del sol, la playa y la arena. Pero además de las paradisíacas playas, también es temporada de fiestas en piscinas, comida deliciosa en terrazas y visita a parques acuáticos y museos.

Toma nota de 10 destinos que te darán unas vacaciones de verano memorables.

1. Santa Monica, California

Santa Monica —en Los Ángeles, California— es el destino perfecto para el verano: tiene playa, arena extensa para relajarse, es de acceso gratuito y en su muelle toda la familia encontrará diversión. Una de las mejores actividades es entrar a Pacific Park para subir a la rueda de la fortuna y maravillarse con la vista de la zona.

De Santa Mónica puedes pasar a Venice Beach, una playa con ambiente bohemio donde podrás disfrutar del espectáculo que brindan los patinadores en pistas de skate, de la obra de artistas locales y, por supuesto, de la playa.

La playa cuenta con baños públicos, áreas para practicar deportes y restaurantes.

Santa Monica/ iStock/VitalyEdush

2. Myrtle Beach, Carolina del Sur

Myrtle Beach, en Carolina del Sur, también tiene una vibra muy al estilo de Santa Monica. Podrás disfrutar de la playa y de un centro de entretenimiento justo enfrente del mar: el Oceanfront Boardwalk and Promenade.

Durante el verano hay conciertos, aventuras en tirolesa, espectáculos y siempre encontrarás divertido entrar al museo Ripley’s Believe or Not, así como a Broadway at the Beach, al acuario, a sus parques acuáticos, cines y campos de golf y béisbol.

3. Denver, Colorado

Los días de verano en Denver oscilan entre los cálidos y lluviosos. Cuando el cielo está despejado, el verano es una gran temporada para recorrer esta ciudad a pie gracias a sus senderos regionales. Mile High City también cuenta con más de 5,000 acres de parques y avenidas tradicionales.

Uno de los mejores planes para hacer en días soleados es tomar el Denver Beer Trail, un tour por cervecerías artesanales en la ciudad de Denver que te hará pasar un gran tiempo con amigos o en pareja. Tendrás la opción de elegir entre más de 100 cervecerías y tabernas del área metropolitana.

Para los amantes del arte, nada mejor que visitar el Denver Art Museum y es recomendable ir a Red Rocks Park & Amphitheatre, una sala de conciertos al aire libre integrada en una estructura rocosa a 10 millas de Denver.

iStock/ Kristen Prahl. ¿Dónde tomar cerveza artesanal en Denver?

4. Tampa, Florida

Tampa representa una de las mejores opciones turísticas para viajeros. Sobre todo por su amplia vegetación, museos y parques de diversiones.

Busch Gardens, Florida Aquarium y Adventure Island son visitas obligatorias si vas con tu familia, una combinación perfecta entre flora, fauna y juegos mecánicos, donde puedes pasar todo un día lleno de diversión y adrenalina.

Si prefieres un viaje de atracciones culturales o históricas, puedes ir al Tampa Bay History Center. Descubrirás las tradiciones de la comunidad cubana en la zona. El Florida Museum of Photographic Arts mantiene exposiciones temporales, permanentes y, si tienes más tiempo, también ofrece cursos de fotografía.

5. Parque Acuático Disney’s Typhoon Lagoon, Florida

Si eres un fan de los destinos Disney, pero ya fuiste a Disneyland y Disney World, este verano date la oportunidad de ir a su parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon. Tiene piscinas para toda la familia, toboganes, bebidas coquetas y hasta programas de surf.

Durante tu visita podrás divertirte en la piscina de olas más grande de Norteamérica y subirte a un tobogán estilo montaña rusa (prepárate para las cascadas y chorros de agua). Tampoco puedes perderte Miss Adventure Falls, un paseo en balsa para toda la familia.

7. Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada, nunca decepciona y en verano los resorts preparan fiestas en la piscina con reconocidos DJ’s, actividades divertidas y bebidas infinitas.

También puedes hacer actividades clásicas como acudir a los espectáculos, conciertos de artistas, compras y disfrutar de la comida deliciosa que hay dentro de los restaurantes de hoteles.

Pool parties en Las Vegas. Crédito: Cortesía LVCVA

8. Sonoma, California

Es para los amantes del vino. Está ubicado a 45 minutos al norte del Golden Gate Bridge de San Francisco. Durante tu viaje, no puedes dejar de visitar la Bodega Gundlach-Bundschu. Es la más antigua de California y parece un castillo. Fue la primera bodega estadounidense en producir 100% vino Merlot.

Ahí encontrarás patios donde puedas realizar picnics, caminatas o paseos en bicicleta. Algunas agencias van más allá y ofrecen a los visitantes viajes en globo aerostático 364 días al año.

9. Padre Island National Seashore, Texas

Si buscas un destino un poco más económico, ve a Padre Island National Seashore en Texas. Sus extensas dunas de arena y sus aguas tibias te dejarán maravillado. Se puede practicar natación y pesca, pero también es un excelente lugar para acampar, recorrer senderos en bicicleta, reintegrar tortugas marinas al mar y observar aves.

10. Nueva York, Nueva York

Nueva York es un destino para volver en todas las estaciones y más de una vez. El imperdible del verano es Coney Island con sus playas y parque de diversiones. También tienes que visitar el parque Little Island con su vista preciosa del Río Hudson y maravillarte en Summit, su mirador caleidoscópico.