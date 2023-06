La diversión bajo el sol comienza en Las Vegas, con la temporada más animada de experiencias en sus“dayclubs” y sus asombrosas piscinas en todo el destino. Durante el verano, Las Vegas se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de gran entretenimiento, destacando las populares pool parties que atraen a visitantes de todo el mundo por su ambiente y múltiples opciones para disfrutar de lo mejor de la música electrónica. Con la presencia de reconocidos artistas y DJ's de renombre internacional, estas fiestas en las piscinas se han convertido en un auténtico éxito y gran atractivo, posicionando a Las Vegas como la Ibiza de América.

La Capital Líder en Entretenimiento, ofrece todos los días durante el verano múltiples opciones para todos los gustos y tipo de Pool Party, pero sobretodo, DJs de talla internacional para seleccionar. Aquí te presentamos algunas de las “fiestas de alberca” más reconocidas:

En el recién inaugurado Resorts World Las Vegas, Ayu Dayclub se inspira en la belleza y el ambiente armonioso de las idílicas islas del sudeste asiático. Con un impresionante escenario, este lugar recibe regularmente a DJs como Cash Cash, Kaskade, Tiësto y Zedd.

Pool parties en Las Vegas. Crédito: Cortesía LVCVA

Por su parte, AZILO Ultra Pool en SAHARA Las Vegas ofrece un ambiente desértico con una decoración marroquí única y eventos especiales con DJ.

El Encore Beach Club del Wynn Las Vegas es un lugar ya consolidado que cuenta con tres piscinas escalonadas, cabañas, hamacas y bungalows con vistas al Strip. Los asistentes pueden disfrutar de la música de artistas de la talla de The Chainsmokers, Marshmello y Tyga, entre otros durante el día. Además, una vez que el sol se pone, el lugar se transforma en Encore Beach Club at Night, brindando una experiencia nocturna inigualable.

Por su parte, WET REPUBLIC en el MGM Grand Hotel & Casino ofrece una atmósfera y ambiente inspirados en South Beach, con dos piscinas, cabañas, tumbonas y piscinas de inmersión individuales. Su lista de artistas de primera categoría incluye a Above & Beyond, Steve Aoki, y Lil Jon.

En The Venetian Resort Las Vegas, TAO Beach Dayclub ofrece un oasis de inspiración asiática con exuberantes paisajes, cabañas y tumbonas, y un extenso menú junto a la piscina que incluye presentaciones exageradas como "barcos" de sushi de gran tamaño. Con su avanzado sistema de sonido e iluminación, el club presenta talentosos DJ`s como Alesso, Illenium y SOFI TUKKER.

Marquee Dayclub en The Cosmopolitan of Las Vegas cuenta con dos piscinas, una amplia carta de platillos, cócteles especiales y cabañas VIP con sus propias piscinas infinitas. Aquí se presentan regularmente artistas de talla mundial, desde DJ Pauly D hasta Cedric Gervais y Chris Lake. Además, la programación incluye Drenched After Dark, una fiesta nocturna en la piscina que se celebra todos los domingos.

En el Mandalay Bay Resort & Casino, DAYLIGHT Beach Club es un amplio espacio con una piscina principal y dos piscinas privadas para los clientes de las cabañas. Su enorme escenario, con una llamativa pared de video, es el escenario perfecto para sesiones de DJ y eventos especiales como los domingos LIT, que presentan actuaciones en vivo de famosos artistas de hip-hop como Too Short.

En The Cromwell, Drai's Beachclub es un oasis en la azotea que ofrece múltiples experiencias en la piscina, cabañas y vistas panorámicas del Strip de Las Vegas. Aquí, las sesiones de DJ se complementan con actuaciones en vivo e incluso conciertos completos de reconocidos artistas de hip-hop como French Montana y Ja Rule.

En The LINQ Hotel + Experience, The POOL at The LINQ es una piscina en la azotea que ofrece vistas impresionantes de la noria High Roller y The LINQ Promenade. Además de cabañas, hamacas, comida y cócteles, la piscina para fiestas ofrece juegos de tamaño real y beer pong.

En ARIA Resort & Casino, LIQUID Pool Lounge es un moderno refugio tropical con lujosas piscinas, opciones de comida y bebida, DJ en vivo y cabañas aisladas.

Circa Resort & Casino presenta Stadium Swim, un anfiteatro de piscinas solo para adultos con seis piscinas en tres niveles y una pantalla de alta resolución de 43 metros de largo que muestra los mejores partidos deportivos del día. Cabañas, hamacas y cientos de tumbonas completan este espacio lleno de energía.

Élia Beach Club en Virgin Hotels Las Vegas se inspira en las vistas y los sonidos de la isla griega de Mykonos. Cuenta con una piscina con fondo de arena, cabañas, tumbonas y tecnología audiovisual de última generación.

Estas son algunas de las opciones que los visitantes pueden disfrutar de días soleados, música vibrante y un ambiente festivo que sólo Las Vegas puede ofrecer. ¡La temporada de verano en Las Vegas está oficialmente aquí!