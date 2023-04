Las Vegas es una de las ciudades más sorprendentes y divertidas de Estados Unidos. Aunque muchas de sus atracciones más famosas (como espectáculos y conciertos) son caras, tiene actividades que puedes hacer completamente gratis, incluso dentro de los hoteles.

Al final de tus vacaciones notarás que incluso te faltó tiempo para terminar las actividades.

1. Recorre el Strip de Las Vegas

El Strip de Las Vegas es la calle más famosa, importante y turística de la ciudad porque es una franja que alberga los principales hoteles, resorts y casinos. Su nombre oficial es Las Vegas Boulevard y debes dedicar al menos una noche a recorrerla.

Enfatizamos que tu recorrido sea en la noche porque el Strip se ilumina con miles de luces en los hoteles, anuncios y tiendas, brindando un espectáculo para el que vale la pena tomarse un tiempo. No olvides tomarte fotografías en puntos icónicos, como el hotel París de fondo.

Las Vegas/ Diana Espinoza

2. Entra a los hoteles y recórrelos

En Las Vegas, los hoteles son las principales atracciones y puedes entrar para recorrerlos sin ningún costo. Los hoteles suelen ser temáticos y algunos recrean puntos emblemáticos de ciudades como París o de países como Italia. Además, hay tiendas, restaurantes, casinos, bares, transmisiones deportivas y espectáculos a los que puedes entrar aunque no te hospedes ahí.

Ve al Caesars Palace, al Bellagio, a The Venetian, al Aria, al Wynn o al MGM.

Las Vegas/ Diana Espinoza

3. Show de fuentes del Bellagio

Ver el show de las fuentes del Bellagio es algo que tienes que hacer al menos una vez en la vida. Es frente al hotel del mismo nombre y sólo tienes que preocuparte por alcanzar un buen lugar para verlo porque es completamente gratis.

Cada actuación es única en expresión e interpretación, por lo que no importa cuántas veces lo hayas visto las fuentes, siempre te sorprenderá.

La exhibición es cada 30 minutos desde las 3:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. Y cada 15 minutos desde las 7:00 p.m. hasta la medianoche.

iStock/photoquest7

4. Jardín Botánico del Bellagio

El Bellagio tiene un jardín de 14,000 pies cuadrados digno de admirarse en su lobby. De hecho, y más precisamente, es un conservatorio y jardín botánico. Cambia cada temporada y es recomendable visitarlo en la primavera, Año Lunar y fiestas decembrinas porque la decoración es suntuosa.

Esta primavera 2023 el tema es Garden of Love con 11,541 plantas y flores frescas para crear un entorno primaveral sublime. Tiene un "Túnel del amor" que mide 20 pies de alto y 20 pies de ancho con arcos en forma de corazón ideales para una foto. La exhibición estará montada hasta el 20 de mayo y la entrada es gratis.

Las Vegas/ Diana Espinoza

5. Fuentes del Caesars Palace

El hotel Caesars Palace también tiene un espectáculo de fuentes gratuito, pero dentro de sus instalaciones, en Forum Shops. Las estatuas romanas animatrónicas cbran vida en un espectáculo de siete minutos con efectos especiales de iluminación y humo.

Puedes ver el espectáculo:

Cada hora en punto

Domingo a jueves de 10:00 am a 11:00 pm.

Viernes y sábado de 10:00 am a medianoche.

Las Vegas/ Diana Espinoza

6. Conoce las tiendas de Coca Cola, M&M's y Hershey’s

No todas las ciudades tienen una tienda de Coca-Cola, M&M's o Hershey's y Las Vegas tiene las tres. Son tiendas espectaculares porque encontrarás artículos temáticos que van desde los productos en sí hasta decoración del hogar, pasando por ropa, accesorios y artículos de todo tipo. No importa que no compres nada, pasarás un buen rato conociendo las tiendas.

Las Vegas/ Diana Espinoza

Las Vegas/ Diana Espinoza

Las Vegas/ Diana Espinoza

7. Fremont Street Experience

Tienes que ir a Fremont Street Experience. Es conocida como la “parte vieja” de Las Vegas, pero la realidad es que durante los últimos años se ha renovado con establecimientos de comida, nuevos hoteles como Circa y oferta que incluye el Neon Museum.

Al igual que The Strip, es recomendable recorrer Fremont de noche para ver las luces en todo su esplendor.

Las Vegas/ Diana Espinoza

8. Murales en Fremont Street

Como parte de la renovación de Fremont Street, se han decorado con murales los edificios cercanos transformándolos en un espacio para el arte urbano. Lleva tu cámara y prepárate para posar.

Las Vegas/ Diana Espinoza

9. Letrero de Las Vegas

Seguramente has visto a decenas de personas con fotos frente al letrero “Welcome to fabulous Las Vegas Nevada”. Este cartel de bienvenida se ubica en el 5100 de Las Vegas Blvd y es completamente gratis tomarte una foto frente a él. Únicamente te recomendamos llegar temprano para que no tengas que hacer una larga fila.

Las Vegas/ Diana Espinoza

10. Lake of Dreams at Wynn Las Vegas

Lake of Dreams es una experiencia multimedia que combina una banda sonora envolvente y sonido e iluminación de última generación para crear un espectáculo en la atracción acuática del hotel Wynn. Los espectáculos son gratuitos y se realizan todas las noches cada media hora a partir del anochecer.