Las Vegas vibra con Usher

Usher, artista multipremiado y uno de los músicos más influyentes del R&B de todos los tiempos, ha anunciado 15 nuevas fechas para su próxima residencia en Las Vegas en el Dolby Live en Park MGM. La residencia, titulada "Usher: My Way", agotó todas sus fechas en 2022 y se espera que agote todas para 2023. Las nuevas fechas incluyen shows entre el 16 y 29 de junio, así como entre el 11 y 28 de octubre de 2023, brindando más oportunidades para que los fans experimenten las actuaciones electrizantes de Usher.

Bally’s se transforma al legendario Horseshoe

El emblemático Bally's Las Vegas se ha transformado en la legendaria marca de casino Horseshoe Las Vegas. Con una ubicación privilegiada en el centro del famoso Strip de Las Vegas, el resort cuenta con 2 torres de 26 pisos, más de 2,800 habitaciones renovadas, un casino de 6,500 metros cuadrados, salas de espectáculos, una piscina y una gran variedad de opciones gastronómicas que incluyen el famoso ‘Jack Binion's Steak’ y ‘Flavortown Sports Kitchen’ de Guy Fieri; al igual que atracciones como el Twilight Zone by Monster Mini Golf, Real Bodies, The Cabinet of Curiosities Lounge y el nuevo ARCADE at Horseshoe Las Vegas, con más de 80 juegos clásicos y de realidad virtual. El resort será sede del World Series of Poker y cuenta con un salón de la fama del WSOP.

Life is Beautiful cumple una década

Life is Beautiful está de vuelta a Las Vegas del 22 al 24 de septiembre de 2023, y mejor que nunca debido a su décimo aniversario. Para celebrar esta ocasión especial, se lanzó una preventa por lo que ya se pueden adquirir los boletos. Los épicos artistas principales de este año incluyen: The Killers, Kendrick Lamar, ODESZA, The 1975, Flume, Yeah Yeah Yeahs, Nelly, por citar algunos. Además de la impresionante alineación de artistas, Life is Beautiful, también contará con artistas emergentes y locales que prometen deleitar a los asistentes con su música innovadora. Parte de la experiencia que ofrece este festival y por lo que se ha colocado como uno de los favoritos, es la combinación de arte, gastronomía, comedia y más.

Wynn Las Vegas estrena programa saludable

Wynn Las Vegas presenta Wynn Living Well, un programa que ofrece a los huéspedes experiencias de salud y bienestar en el complejo, que van desde el método TB12 de Tom Brady y Alex Guerrero, y el golf en el Wynn Golf Club, el único campo del Strip de Las Vegas. Otras innovaciones son las terapias intravenosas y personalizadas en NutriDrip by Clean Market y vídeos de entrenamiento en la habitación de Amanda Kloots. Este programa se diseñó pensando en la flexibilidad y la diversión, por lo que Wynn Living Well, ofrece una amplia gama de actividades con base en tres pilares de salud y bienestar: renovar, reponer y revitalizar.

Nueva sensación en el Caesars Palace

Stanton Social Prime ha abierto sus puertas en el Caesars Palace en colaboración con Tao Group Hospitality y el chef Chris Santos. El restaurante ofrece platos para compartir característicos de Santos, como las famosas albóndigas de sopa de cebolla francesa y los Pierogies, así como nuevas creaciones como la tabla de mantequilla ahumada y el crudo de rabo amarillo al pastor. Los French Onion Soup Dumplings son uno de los platos favoritos de los fans, mientras que los Pierogies están rellenos de cremosa patata y sabroso queso de cabra, y rociados con aceite de trufa. Stanton Social Prime es una visita obligada para cualquiera que busque una experiencia gastronómica única y deliciosa en Las Vegas.