Los amantes de los animales sabemos que, al salir de viaje con nuestros amiguitos peludos, priorizamos los sitios en los que sabemos tanto nosotros como nuestro mejor amigo, la pasaremos increíble. Nevada tiene fabulosas opciones para ese viaje especial con nuestra compañía favorita.

Es por ello, que a continuación te compartimos una lista de los mejores lugares turísticos en el “Silver State” para unas vacaciones inolvidables.

Parque estatal Cathedral Gorge

Este paraíso para fotógrafos y amantes de los perros cuenta con más de cinco millas de senderos de arcilla blanda de bentonita.

A diferencia de otros cañones, Cathedral Gorge fue formado por erupción volcánica en lugar de agua. Durante tu visita a este atractivo natural, asegúrate de llevar a tu cachorro atado en una caminata corta a Moon Caves, donde encontrarás un laberinto de cañones tragamonedas para explorar.

Te recomendamos planificar tu visita para el final de la tarde o el anochecer, cuando el sol brilla directamente en las cuevas, iluminando las paredes con un cálido tono dorado. Si deseas prolongar tu estancia, recuerda que puedes acampar entre las torres en el Campamento del Parque Estatal Cathedral Gorge.

Parque Estatal Valley of Fire

El parque estatal Valley of Fire, ubicado en el sur de Nevada , en el desierto de Mojave, es un destino ideal para los amantes de los perros.

Con una extensión de 4 millas de ancho por 6 millas de largo y ubicado a unas 50 millas al noreste de Las Vegas , el parque ofrece una impresionante variedad de árboles petrificados que datan de más de 2000 años.

Si llevas a tu mascota contigo, recuerda que es bienvenida pero deberá estar siempre atada con una correa de no más de seis pies de largo. No dejes pasar la oportunidad de visitar este hermoso parque y disfrutar de un paseo por el desierto con tu fiel compañero.

Lake Tahoe

Lake Tahoe, ubicado en la frontera de Nevada y California, es un destino vacacional que acoge a mascotas.

Con hermosas playas para disfrutar del sol y estaciones de esquí de primera clase en invierno, este lugar diverso tiene todo lo que necesitas. Si deseas una aventura en el agua, lleva a tu amigo peludo en un kayak y explora las maravillas del lago alpino más grande de los Estados Unidos.

Además, encontrarás restaurantes que admiten mascotas y alojamientos increíbles con ventajas premium para cachorros si deseas extender tu estadía.

Seven Magic Mountains

La exhibición de arte Seven Magic Mountains en el desierto de Las Vegas, Nevada, es un destino apto para perros donde se pueden disfrutar de siete tótems de rocas pintadas de hasta treinta y cinco pies de altura. Los visitantes pueden llevar a sus amigos peludos siempre y cuando estén limpios y atados.

Mount Charleston

Si deseas escapar del calor del desierto, no puedes perderte Mount Charleston, un destino ideal para quienes viajan con sus mascotas.

Este lugar se encuentra a solo una hora del centro de Las Vegas y cuenta con 50 millas de senderos para caminatas, en un clima con temperaturas promedio 20 grados más bajas que en la Ciudad del Pecado.

En noviembre, el Bristlecone Trail es una de las caminatas más populares y ofrece la oportunidad de andar en trineo, construir muñecos de nieve y jugar a buscar bolas de nieve. Además, el Área Recreativa Nacional Spring Mountains es el lugar perfecto para divertirse durante todo el año. No te lo pierdas y lleva contigo a tu fiel compañero peludo para disfrutar juntos de esta maravillosa experiencia

International Car Forest of The Last Church

El International Car Forest of The Last Church es un destino singular y apto para mascotas. Si eres fanático de los autos y los bosques, este lugar es perfecto para ti. Se trata de un bosque de autos antiguos, que han sido destrozados y plantados boca abajo en el suelo de manera artística y única.

Tu perro es bienvenido a acompañarte mientras exploran este espectáculo peculiar. El parque está abierto todos los días de la semana, las 24 horas del día.

Nevada / Diana Espinoza

Carson River Park

Carson River Park es un espacio verde ideal para disfrutar con tu perro en Carson City, Nevada. En este parque de 40 acres a lo largo del río Carson, los perros pueden corretear sin correa en todo momento.

Además, cuenta con diversas amenidades, como mesas de picnic, un muelle de pesca accesible, una rampa para embarcaciones no motorizadas en el río, senderos de granito descompuesto para caminar, un estacionamiento al inicio del sendero y baños portátiles. No dejes a tu mejor amigo en casa y anímate a explorar este hermoso lugar en Nevada.