El surf en California se ha convertido en algo más que un hobby. El 20 de agosto de 2018, el surf se convirtió en el deporte oficial de California, y todos los años el 20 de septiembre el estado celebrará la designación en California Surfing Day. Nunca ha habido un momento más emocionante para montar una ola en California, y con casi 3,500 millas de costa de marea, hay muchas oportunidades para intentarlo. Sumérgete en la vibras playeras y disfruta de las olas mientras disfrutas de una de estas exclusivas vacaciones de surf en California, enumeradas de norte a sur.

Tablas, olas y colitas felices: los perritos surfistas en acción

Cada agosto, algunos de los perros más talentosos del mundo llegan a Pacifica (justo al sur de San Francisco) para el World Dog Surfing Championships. Decenas de cachorros compiten por la gloria del surf (con la ayuda de sus homólogos humanos). Observar el evento es gratuito, y una parte de las tarifas de la competencia se destina a organizaciones sin fines de lucro relacionadas con perros. ¿Necesitas ver más perros en las tablas? Echa un vistazo al Surf City Surf Dog de tres días en Huntington Beach en septiembre.

Experiencia Mavericks

El Mavericks challenge es una competencia sólo por invitación por una buena razón: las olas de invierno pueden alcanzar hasta 23 mettros. Pero los simples mortales pueden unirse a la acción en cualquier momento del año con The Mavericks Experience en Half Moon Bay. Recorridos en barco exclusivos te acercan a la ola, mientras que las clases de celebridades te dan la oportunidad de ser educado por un alumno de Mavericks.

Campamento Surfista de Verano

Si deseas pasar de cero a héroe o simplemente disfrutar de una semana llena de olas, la escuela de surf Club Ed en Santa Cruz lo tiene cubierto. Durante todo el verano, los instructores principales alojan a los campistas de todas las edades en la cercana Manresa State Beach. Los huéspedes acampan en tiendas de campaña con vista al Santuario de la Bahía de Monterey y disfrutan de comidas saludables, un masaje profesional, visitas al paseo marítimo y más. Para una temporada más corta, regístrate para una lección única de dos horas en el famoso descanso de Cowells Beach.

Cabras que hacen surf

¿Laird Hamilton? ¿Kelly Slater? El mejor surfista humano de todos los tiempos está en duda. Pero la más grande de las cabras está en Pismo, y ella arrasa.Reserva una lección o un recorrido con The Surfing Goats en Pismo Beach y obtendrás la capacitación experta de la instructora Dana McGregor, y entretenimiento inolvidable de sus amigos, animales de granja que practican surf.

Monta más que olas

Desde el US Open hasta Mavericks, California alberga una serie de competiciones de surf de fama mundial. Pero el Surf Rodeo Music & Surf Festival de julio en Ventura inyecta el formato estándar con la diversión inspirada en el estilo bronco. Mientras que los mejores surfistas luchan en el océano, los vaqueros en tierra firme pueden disfrutar del toro mecánico, la competencia de "cerdo engrasado" (también conocido como SUP board), un torneo cornhole y dos días de música en vivo.

Huntington Beach

Obten una apreciación más profunda del deporte oficial de California en Huntington Beach. Después de un día en el océano, puedes visitar Surfers’ Hall of Fame, Surfing Walk of Fame, y el International Surfing Museum que alberga la tabla de surf más grande del mundo.

Laguna Beach

Alcanza un nuevo nivel de zen surfeando en una tabla hecha con tus propias manos en Laguna Beach. Laguna Beach House ofrece un paquete Shape, Surf & Stay de dos días, que incluye una experiencia en dos partes con la leyenda del surf Donald Brink de Brink Surf. Los invitados fabrican una tabla personalizada en el estudio de Brink en Dana Point, antes de unirse a él para una sesión en el extranjero. ¿Buscas una forma diferente de montar las olas? Esta ciudad costera del Condado de Orange es responsable de fundar el deporte de skimboarding. Visita Solag Skim School para aprender cómo hacerlo.

Costa Mesa

Toma tu tabla y elige tu propia aventura seleccionando un paseo en la flota de Volkswagen en Vintage Surfari Wagons. La compañía de Los Ángeles alquila autocaravanas retro-chic que pueden ser abastecidas con refrigeradores, sillas de campamento, trajes de neopreno y más, perfecto para un viaje épico a lo largo de la costa.

San Diego

Combina dos de las actividades de bienestar del sur de California en una escapada de dos o cinco días desde Surf & Stay San Diego, donde el surf ilimitado se combina con sesiones diarias de yoga y estiramiento. Los paquetes también incluyen equipos, alojamiento en el Blue Sea Beach Hotel, y extras como un paseo en bote al atardecer por Mission Bay y un recorrido guiado en bicicleta por San Diego.

La información es cortesía de Visit California