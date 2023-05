Ubicado en el sur de California entre Los Ángeles y San Diego, con tres aeropuertos cerca de Huntington Beach , Surf City USA tiene 10 millas/16 kilómetros de amplias playas de arena lo convierten en un paraíso para familias, parejas, surfistas y hasta perritos.

El clima de Huntington Beach ofrece relajación, cosas que hacer y cenas frente al mar durante todo el año.

A continuación, te compartimos algunas experiencias y paradas imprescindibles para tu viaje a Surf City USA®.

Camina por el icónico muelle de Huntington Beach

Ya sea que estés en tu primera visita o que seas visitante habitual de este destino, es casi obligatorio darse una vuelta por el icónico muelle de Huntington Beach. Originalmente construido en 1904 y parte del Registro Nacional de Lugares Históricos, el muelle captura el verdadero espíritu de Surf City USA.

Se extiende mil 850 pies hacia el Océano Pacífico, lo que lo convierte en uno de los muelles más largos de la costa oeste. El muelle es el lugar ideal para comenzar tu viaje por este destino.

El Centro Ecuestre de Huntington Central Park (HCPEC) está ubicado en 25 acres de hermosos terrenos bañados por la brisa marina en Huntington Central Park, a solo dos millas de la playa. Hogar de casi 400 caballos, con múltiples entrenadores y arenas, espectáculos ecuestres anuales en varias disciplinas y más de 150 acres de senderos públicos, esta es una de las principales instalaciones ecuestres del sur de California.

En tu visita podrás reservar paseos por senderos de 30 minutos y 1 hora a través del pintoresco parque, así como campamentos de verano, festejos de cumpleaños y divertidos eventos al aire libre.

Practica surf de remo o kayak en el puerto de Huntington

Explora el tranquilo puerto de Huntington a través de un kayak o una tabla de surf de remo. Disfruta del acceso frente al mar a uno de los vecindarios más pintorescos del sur de California, donde impresionantes casas y botes de todos los tamaños bordean los canales. ¿Sin kayak ni tabla? No te preocupes, puedes alquilar en cualquier lugar conveniente ubicado cerca del puerto.

¿Sabías que Huntington Beach rompió dos Guinness World Records en 2015? Surf City USA® hizo historia al establecer récords mundiales tanto para la "tabla de surf más grande del mundo" como para la "mayor cantidad de personas montando una tabla de surf a la vez" con más de 60 surfistas profesionales, ex ganadores del US Open of Surfing, miembros del Surfing Walk y del Salón de la fama de los surfistas, campeones de surf juveniles y héroes locales apilados en una tabla de surf personalizada de 42 pies de largo en el lado sur del muelle de Huntington Beach.

¡Puedes ir a ver el Big Board por ti mismo en la esquina de 5th y Olive en el centro de Huntington Beach! Mientras estés allí, dirígete al Museo Internacional del Surf, para ver las colecciones de recuerdos y cultura del surf, incluidos algunos de los artefactos más importantes de la historia del surf. El museo está abierto de jueves a domingo de 11 am a 5 pm.

Disfruta de un bar costero desde las alturas

Súbete al elevador Twin Dolphin Tower, detente en el noveno piso y disfruta de la experiencia costera más alta en la azotea del condado de Orange. El menú único de platos compartidos, los cócteles especiales hechos a mano y la amplia selección de vinos finos y champán lo convierten en un lugar imperdible en su viaje de la lista de deseos de Surf City USA. La vestimenta es informal y los horarios fluctúan según la temporada, así que te sugerimos seguir a Offshore 9 en Instagram para mantenerte al día con los últimos detalles.

Asa malvaviscos en una fogata en la playa frente al Hyatt

Las hogueras en la arena son una necesidad absoluta cuando se visita Huntington Beach. Experimenta el epítome de la comodidad al ver una puesta de sol exclusiva de HB junto a tu fogón frente al mar. Los paquetes incluyen sillas de playa, mantas, chocolate caliente y, por supuesto, s'mores.

Disfruta de SeaLegs at the Beach

Pasa el rato en las tumbonas con tu cerveza o vino favorito mientras observas las increíbles puestas de sol sobre la playa estatal Bolsa Chica.

Disfruta de las vistas y quédate para pasar el rato épico en SeaLegs at the Beach con su menú completo de alimentos y bebidas, tumbonas, mesas de picnic, además de música en vivo y eventos. Recuerda que las áreas de asientos VIP que incluyen cabañas y fogatas están disponibles solo con reserva. Asegúrate de consultar el sitio web ya que SeaLegs at the Beach tiene un horario de temporada.

Explora la naturaleza de Huntington Beach

Con más de setenta parques y áreas de juego en Huntington Beach, explora la naturaleza con una caminata tranquila, una caminata desafiante, un picnic relajante o una merecida siesta por la tarde.

Disfruta del parque municipal más grande del condado de Orange, Huntington Central Park o Shipley Nature Center , un lugar encantador donde uno puede imaginar cómo era la vida en Huntington Beach hace más de un siglo.

Y descubre la Reserva Ecológica Bolsa Chica , el pantano de agua salada más grande a lo largo de la costa de California y los humedales locales más conocidos con cinco millas de senderos para caminar y toneladas de oportunidades para observar aves.