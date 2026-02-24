El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una serie de medidas de emergencia tras “una semana de cierre por parte de los demócratas del Congreso”, una situación que, según la propia dependencia, ha obligado a reorganizar recursos y a suspender programas clave para priorizar la seguridad nacional y el funcionamiento esencial de sus agencias.

De acuerdo con el comunicado, el cierre impide al DHS operar con normalidad y lo obliga a “preservar fondos y personal limitados para mitigar el daño a la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Global Entry queda suspendido en todos los aeropuertos participantes

Una de las decisiones más relevantes es la suspensión total del programa Global Entry. Las autoridades informaron que, desde las 6:00 a.m. del 22 de febrero de 2026, CBP detuvo todo el procesamiento de llegadas de Global Entry en los aeropuertos participantes.

Los oficiales asignados previamente a este programa serán reasignados para procesar al resto de los viajeros, lo que implica que quienes cuenten con Global Entry deberán incorporarse a las filas regulares:

“Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales de Global Entry pueden dirigirse a las filas de procesamiento primario. Los demás miembros de Global Entry pueden dirigirse a las filas de visitantes”, anotaron.

Además, CBP también “suspenderá las solicitudes de cortesías portuarias para los miembros del Congreso en todos los puertos de entrada”, de modo que su personal pueda ser transferido a tareas esenciales de seguridad fronteriza.

TSA PreCheck continúa operando con normalidad

A diferencia de Global Entry, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que TSA PreCheck permanece operativo. Señalaron que, pese a las medidas de emergencia, “TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para los viajeros”.

Sin embargo, explicó que la agencia está concentrando personal y recursos para mantener las operaciones esenciales, indicando que “a medida que surjan restricciones de personal, la TSA evaluará cada caso individualmente y ajustará sus operaciones según corresponda”.

En este contexto, la TSA también suspendió “todas las escoltas de cortesía, incluidas las de los miembros del Congreso”, debido a que estas “ejercen una mayor presión sobre nuestros oficiales, quienes deben poder priorizar su crucial labor de revisión de pasajeros”. El DHS insiste en que su misión principal es proteger los cielos de Estados Unidos mientras se mantenga el cierre.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuyó la situación a decisiones políticas dentro del Legislativo. En sus palabras:

“Esta es la tercera vez que políticos demócratas han cerrado este departamento durante el 119.º Congreso.Los cierres tienen consecuencias reales… ponen en peligro nuestra seguridad nacional. Estamos tomando decisiones difíciles, pero necesarias, sobre la fuerza laboral y los recursos para mitigar el daño causado por estos políticos”.

También destacó que agencias como FEMA dejarán en pausa todas las respuestas “no relacionadas con desastres” para priorizar emergencias reales.

Aunque TSA PreCheck sigue funcionando, los viajeros deben anticipar procedimientos más lentos y una mayor carga operativa sobre el personal de seguridad en aeropuertos.