La Embajada de Canadá en México emitió una alerta de viaje tras el operativo militar en el que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido.

La representación diplomática informó que “criminales establecieron retenes con vehículos incendiados en varias ciudades de México” y advirtió que “se han registrado tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones, incluso en carreteras y autopistas que conectan las zonas afectadas con la Ciudad de México”.

En su mensaje, la Embajada subrayó que se han producido incidentes de seguridad en todo el país, con énfasis en un conjunto de estados y destinos turísticos clave, e indicó que “la situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente en estos lugares.

Canadians in #Mexico: Violence and roadblocks are occurring in #Jalisco State. A shelter-in-place order is in effect in Puerto Vallarta. If you’re in Jalisco State, keep a low profile and follow advice of local authorities. More info:https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/EsGgrk57Eh — Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 22, 2026

Estados y destinos donde Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

La alerta señala específicamente los siguientes estados y ciudades/destinos turísticos como áreas con particular riesgo en este momento:

Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta.

Guerrero, incluido Acapulco.

Michoacán.

Sinaloa, incluyendo Mazatlán.

Quintana Roo, incluyendo Cancún.

Baja California, incluyendo Tijuana y Tecate.

Nayarit.

La Embajada advirtió que se emitieron órdenes de confinamiento en Jalisco y Nayarit y que “instrucciones similares, incluyendo toques de queda, podrían emitirse con poca antelación en otras zonas del país”. Asimismo, alertó que “se están produciendo importantes perturbaciones en los viajes y el transporte, incluidos retrasos y cancelaciones de vuelos”.

Recomendaciones inmediatas para quienes se encuentran en México

Si ya estás en el país, la Embajada de Canadá en México pide:

Evitar las zonas afectadas.

Mantener un perfil bajo y limitar tus movimientos.

Seguir los consejos de las autoridades locales, incluidos los toques de queda y las órdenes de quedarse en casa.

Monitorear los medios locales e internacionales para mantenerse informado de la situación en rápida evolución.

Antes de dirigirse al aeropuerto, consultar con su aerolínea para determinar si hay retrasos o cambios en los horarios de los vuelos.

Niveles de delincuencia

La Embajada enfatiza que si una persona canadiense resulta víctima de un delito, se recomienda “denunciarlo presentando una denuncia formal en persona ante el Ministerio Público o Fiscalía más cercana antes de salir del país”, ya que “las compañías de seguros suelen solicitar un informe formal antes de otorgar un reembolso”. También sugiere “contratar a un abogado local” para dar seguimiento al caso.

Zonas turísticas

Aunque “las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos, lo que ha resultado en una reducción de la violencia relacionada con pandillas en estas zonas”, la Embajada advierte que “la delincuencia violenta persiste en las principales ciudades, zonas turísticas populares y centros turísticos”. Se han registrado enfrentamientos “en hoteles, clubes nocturnos y restaurantes”, por lo que recomienda mantenerse alerta, ya que “transeúntes inocentes han resultado heridos o muertos”.

Zonas fronterizas

La alerta describe una situación especialmente tensa en las fronteras: “La actividad criminal y la violencia son frecuentes en las zonas fronterizas… La situación es tensa en las zonas fronterizas entre: México y Estados Unidos; México y Guatemala.” Recomienda viajar por vía aérea para evitar incidentes en cruces terrestres y, si se cruza por tierra, “cruzar únicamente por las fronteras oficiales, tener en cuenta posibles retrasos y evitar viajar después del anochecer”.

Delincuencia organizada: “Los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, son muy activos… los enfrentamientos armados… pueden ocurrir sin previo aviso.” En algunas zonas se han desplegado fuerzas militares, navales y federales para “combatir al crimen organizado”.

Robos de vehículos: Comunes en la costa del Pacífico y la frontera norte, con foco en “furgonetas camper, SUV y camionetas pickup”. Si crees que te siguen, “dirígete directamente a una comisaría”.