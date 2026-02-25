A días del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que causó bloqueos, quema de camiones y enfrentamientos con las fuerzas federales en al menos 20 entidades del país, se han viralizado videos donde la ciudadanía aplaude la valentía de los militares en dicho operativo.

Después de la ola de agresiones que se registraron particularmente en Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional volvieron a desplegarse en las calles del estado, ahora, para remover los vehículos calcinados y restaurar el paso en las poblaciones que quedaron incomunicadas.

En medio de las trabajos, de acuerdo con videos en redes, se puede observar a un grupo de militares que se encuentran en una carretera de San Sebastián Oeste, Jalisco, punto donde un grupo de personas que viajaban en una autobús los sorprende con aplausos y gritos como "Viva México" "Gracias, gracias".

𝗔𝗣𝗟𝗔𝗨𝗗𝗘𝗡 𝗔 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗔́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗢𝗘𝗦𝗧𝗘, #Jalisco



Ciudadanos aplaudieron a Soldados del Ejército Mexicano en #SanSebastiánDelOeste, durante las labores de rehabilitación por las zanjas abiertas por el crimen organizado.

En otro video viral se observa como un par de maestras llevan dibujos de elementos de la Guardia Nacional, coloreados por niños, para colgarlos en las rejas de unas instalaciones de las fuerzas federales en Sonora.

"GRACIAS A TODOS LOS QUE APOYAN A LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO"



El soldado mexicano siempre estará de lado de la ciudadanía buena. @GN_MEXICO_ @GN_Carreteras pic.twitter.com/kZLIfAhhsc — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) February 25, 2026

Otro momento de gratitud por parte de la ciudadanía fue captado en una caseta de la carretera Guadalajara a Tepic.

En un clip se muestra cómo una mujer se emociona al ver pasar un convoy de militares por lo que les aplaude y les hace señas con el pulgar arriba por su trabajo.

"¡Bravo! Felicidades", grita la mujer al paso.

Los soldados que se percataron del gesto correspondieron el saludo mientras continuaban su paso por la autopista.

Un noble gesto de las Familias que le aplauden a las tropas del Ejército Mexicano al paso de un convoy saliendo de Guadalajara carretera a Tepic en una caseta de cobro.

Militares enfrentaron a sicarios del CJNG tras muerte de "El Mencho"

Luego de que se diera a conocer el abatimiento de El Mencho, los integrantes del CJNG iniciaron una serie de enfrentamientos con las fuerzas federales en varios estados del país, además de que protagonizaron quema de Oxxos, sucursales del Banco del Bienestar, robo de automóviles, camiones de carga y autobuses.

Uno de los estados clave de estos disturbios fue Jalisco que entró en Código Rojo por lo que la ciudadanía tuvo que resguardarse en casa.

En otras entidades como Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, las Fuerzas Federales repelieron las agresiones de sujetos armados.

Este lunes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que durante los hechos violentos en el operativo para aprehender al "El Mecho", fallecieron al menos 25 elementos de las fuerzas federales y 40 criminales.