Durante las últimas horas, en redes sociales ha circulado un audio en el que presuntamente Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, acusó a una influencer de haberlo delatado y entregado al Ejército Mexicano el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

En el audio se escucha presuntamente al capo de la droga informando a su organización que estaba siendo emboscado y que La Güera había sido la persona que lo había “vendido”.

“Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la v*rga. Nos vendió la hija de su p*ta m*dre de La Güera. La p!nch* p*rra, hija de p*ta de María Julissa. Si no te contacto, manda a quebrar toda su p*uta descendencia de cuartita y dásela de comer a los tigres (...)”, se escucha.

Cabe recordar que El Mencho fue abatido tras una operación federal en terrenos del Tapalpa Country Club, de Jalisco junto a dos de sus escoltas. De acuerdo con los informes, Oseguera fue ubicado por el Ejército gracias a una de sus parejas sentimentales.

El secretario de defensa, Ricardo Trevilla, informó que el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido después de que una de sus parejas lo visitara en el club el sábado previo, aunque la mujer se retiró del lugar ese mismo día, el líder del cártel se quedó en la propiedad con sus escoltas.

¿Es real el audio de ‘El Mencho’?

Si bien se sabe que una pareja del Mencho fue la clave para llevar a cabo el operativo, el nombre de María Julissa no está confirmado dentro de los informes oficiales.

De hecho, una verificación realizada por la agencia EFE, a través de herramientas forenses, apunta que el audio no es auténtico y que “presenta indicios claros de manipulación digital”.

Según explica la verificación, la voz del audio tiene características robóticas y “carece de naturalidad”.

Aunado a esta evidencia, la modelo e influencer nombrada en el audio emitió un comunicado desmintiendo su vínculo con el líder del CJNG y negó haberse involucrado en el operativo donde murió.

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación (...) La desinformación puede causar mucho daño (...) No caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, apuntó la modelo en sus redes sociales.

En torno a la viralización de dicho audio, el nombre de María Julissa se ha hecho tendencia en México e incluso es tema de conversación en el extranjero.

Un medio de comunicación televisivo de Argentina abordó la supuesta vinculación de Julissa con la muerte de Oseguera Cervantes luego de que, también en internet, circulara una narcomanta con una amenaza en su contra por haber delatado al capo.

Los presentadores mostraron en vivo la narcomanta con el mensaje: “P*erra María Julissa, mordiste la mano que te da de tragar. Le mandaste la Marina a Chelo porque te robaron tu camioneta, CJNG”.

Asimismo, afirmaron que Julissa “Esta es la mujer, la influencer que habría sido clave para llegar hasta El Mencho”, y agregaron que la amenaza fue puesta cerca de su domicilio.

¿Quién es María Julissa, ‘La Güera?

La modelo e influencer está bajo el escrutinio público por dicho tema, pero antes del caos, María Julissa ya era popular en redes sociales por el tipo contenido que comparte sobre estilo de vida, viajes de lujo y por su incursión en Only Fans.

Se sabe que Julissa tiene 25 años y es mexicana, presuntamente de Hermosillo, Sonora. Publicaciones en línea señalan que cumple años el 13 de septiembre.

Sus seguidores la conocen como Barbie Beisbolera, debido a su afición por el béisbol. De hecho ha sido locutora para la Liga Mexicana de Béisbol (LNM).

En su Instagram es común ver contenido sobre el deporte, además de viajes por el mundo, especialmente a Estados Unidos, su colección de autos de lujo, campañas publicitarias, así como fotografías y videos que promocionan su contenido para adultos.

Además de su contenido propio, Julissa suele aparecer haciendo videos de humor con sus amigos y su novio, conocido como Mr. Stiven Tc, un streamer y youtuber.