El nombre de Tapalpa Country Club se ha convertido en tendencia en internet luego de se revelarán los detalles de lo que se encontró en lo que el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de ser abatido por el Ejército mexicano este fin de semana.

Durante el operativo de seguridad, elementos del Ejército y la Guardia Nacional inspeccionaron las propiedades de alto perfil que se encuentran en el interior de este exclusivo complejo, ubicado en la localidad de Tapalpa, Jalisco.

¿Qué encontraron en Tapalpa Country Club, el refugio de ‘El Mencho’?

De acuerdo con los primeros reportes, el sitio habría sido utilizado como punto de resguardo estratégico para el capo de la droga y parte de su organización, además de un centro de operaciones del cártel.

Dentro de la residencia encontraron lo siguiente:

Varios medicamentos, entre ellos Tationil Plus, un fármaco que presuntamente Oseguera usaba para tratar su insuficiencia renal. Las cajas con ampolletas de este medicamento se encontraron en congeladores junto a alimentos congelados; también se encontraron antigripales, Aspirinas, tiras de Dolo Neurobion y más.

Entre las habitaciones desordenadas, se hallaron varias figuras religiosas, incluido un altar con la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Charbel, además del Salmo 91 escrito a mano en una hoja de papel: “Dígale al Señor: Mi amparo, mi refugio, mi Dios. En quien yo pongo mi confianza. Él lo librará del Lazo del cazador y del azote de la desgracia”, se lee.

En el exterior de la cabaña, también se encontraron dos figuras religiosas talladas de San Judas y de la Virgen.

Asimismo, se encontró comida almacenada en refrigeradores, cajas de frutas y verduras como papa, zanahoria y jitomate.

En la cocina se aprecia, a través de las imágenes compartidas, restos de comida recién servida, platos, bolsas, ollas y tazas.

Las habitaciones, sala, cocina y áreas comunes de la residencia fueron encontradas desordenadas, sucias y con varios muebles saqueados.

¿Qué es y dónde se ubica Tapalpa Country Club?

Tapalpa Country Club es conocido por ser un desarrollo residencial exclusivo, rodeado de bosque y con estrictas medidas de seguridad, características que lo convierten en un lugar atractivo para quienes buscan privacidad absoluta.

Estas condiciones habrían facilitado, según líneas de investigación, que figuras del crimen organizado ligadas al CJNG lo utilizaran como escondite temporal.

De acuerdo con Google Maps, el complejo se encuentra a casi 20 minutos del centro del pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Las propiedades principales del complejo, según se calcula, tienen un valor de compra de entre 8 y 15 millones de pesos , mientras que en plataformas de alquiler como Booking.com, las noches en sus cabañas cercanas pueden costar más de 3 mil pesos.

¿Cómo fue el operativo contra ‘El Mencho’ en Tapalpa?

El operativo fue parte de una estrategia más amplia del Gobierno federal, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, para debilitar la estructura financiera y operativa del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos de México y una organización terrorista por Donald Trump.

Aunque no se han revelado todos los detalles por tratarse de una investigación en curso, fuentes de seguridad subrayan que estos hallazgos representan un golpe a la red de protección que habría permitido al líder criminal mantenerse prófugo durante años.

Durante la mañanera del 23 de febrero, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, señaló el capo fue ubicado gracias a una de sus parejas sentimentales, que lo visitó en la residencial el sábado previo; aunque la mujer se retiró del lugar, El Mencho se quedó en la propiedad rodeado de un círculo de seguridad.

“Realmente fue un ataque muy violento”, narró Trevilla. Añadió que Oseguera Cervantes intentó escapar hacia una zona boscosa, pero fue cercado por militares que lo encontraron oculto entre la maleza.

Posteriormente, elementos del ejército hirieron al capo de la droga y a dos de sus escoltas. Más tarde Oseguera fue llevado vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero murió en el camino; por la tarde del domingo, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México.