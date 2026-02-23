La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el ataque que se produjo la noche del jueves 13 de febrero contra un convoy integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, que se encontraban cerca de un predio del cantante mexicano Pepe Aguilar, en el céntrico estado de Zacatecas, y aseguró que los familiares del intérprete "están bien".

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana detalló que el convoy fue atacado porque "pasaron en ese momento por un lugar", en referencia a la propiedad del cantante Aguilar, pero que "no tenía nada que ver" con la familia del artista.

