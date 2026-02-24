La confrontación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el empresario Elon Musk escaló en redes sociales luego de que el dueño de X acusara a la mandataria de actuar bajo órdenes del crimen organizado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A la polémica se sumó el actor y activista político Eduardo Verástegui, quien respaldó públicamente a Musk con un mensaje que ha generado fuerte debate en redes.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Sheinbaum?

La controversia comenzó cuando Musk reaccionó en X a un publicación antigua de un video donde Sheinbaum defendía su estrategia de seguridad y sostenía que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”.

El empresario afirmó que la presidenta “solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le ordenan que diga” , en referencia a la ola de violencia desatada tras el operativo en el que murió “El Mencho”.

Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas tanto en México como en Estados Unidos, al producirse en un contexto de tensión bilateral por el combate al narcotráfico y la seguridad en la frontera.

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

Sheinbaum analiza acciones legales contra Musk

En su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a las acusaciones y reveló que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales.

“Lo estamos considerando, si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró.

La mandataria rechazó categóricamente las versiones que califican a su administración como un “narcogobierno” y defendió el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

Ante las acusaciones de Musk, vino el respaldo político de Morena para la presidenta Sheinbaum, como el de Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido ,quien condenó las “declaraciones irresponsables” del magnate.

El respaldo de Eduardo Verástegui a Musk

La polémica creció cuando Eduardo Verástegui publicó un mensaje en el que apoyó las palabras de Musk y lanzó duras críticas contra la presidenta.

En su publicación, el también activista afirmó que el empresario “no dijo más que la verdad” y aseguró que incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido una postura similar.

Verástegui escribió que Sheinbaum “no habla por el pueblo, habla por quienes la sostienen”, y añadió un llamado directo a que el gobierno “dé un paso al costado”, acusando corrupción y advirtiendo que “tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante la justicia”.

Señora Luisa, @elonmusk no dijo más que la verdad. El presidente @realDonaldTrump también lo ha dicho, y todo México lo sabe.



Ella solo dice lo que sus jefes del cartel le ordenan decir; no habla por el pueblo, habla por quienes la sostienen.



Y yo te digo a ti y a tus aliados… https://t.co/iU2xdNzHxL — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 24, 2026

La discusión ocurre días después del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco, hecho que detonó bloqueos carreteros, ataques armados y disturbios en distintos puntos del país.

La muerte del líder del CJNG ha sido considerada uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años, pero también provocó una escalada de violencia que elevó la tensión política y diplomática.