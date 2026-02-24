La Embajada de Estados Unidos levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, pues avisó que el transporte público y las actividades comerciales han comenzado a regresar a la normalidad, tras el operativo militar del pasado domingo en Jalisco (oeste) donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que "e l transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero", y añadieron que los ciudadanos de EU "ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares".