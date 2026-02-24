En las últimas horas los nombres de Peso Pluma y Kenia Os han sonado fuertemente en redes y esto es debido a que han sido vinculados con El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco. Tras la muerte del capo, la cual generó caos y violencia en algunos estados del país, comenzó a surgir información sobre él y sus actividades delictivas y entre estos detalles salieron a relucir los nombres de los cantantes mexicanos. Aquí te contamos lo que se ha dicho, cuáles son los presuntos vínculos que tienen con El Mencho y si actualmente ambos famosos son investigados.

LEE MÁS : Elon Musk acusa a Claudia Sheinbaum de obedecer al narco y Eduardo Verástegui se suma al ataque

Luego de la ola de violencia que desató la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sucedida el 22 de febrero, cientos de usuarios en redes sociales han pedido que se cancele a todos aquellos cantantes que promueven la narcocultura a través de sus canciones. De manera específica se ha pedido que también se investigue a Peso Pluma y a su novia, Kenia Os, esto debido a que presuntamente habrían tenido una relación con el fallecido capo.

Kenia Guadalupe Flores Osuna​, mejor conocida como Kenia Os, ha alcanzado el éxito de la mano de los géneros como el pop latino, pop urbano y el reggaetón; la estrella, originaria de Mazatlán, Sinaloa, es una de las cantantes más influyentes, ya que hasta el momento cuenta con más de 18 millones de seguidores en Instagram.

Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha logrado el éxito a nivel mundial al consolidarse como uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano que mezcla los corridos tradicionales con hip-hop, rap y trap. El intérprete ha sido duramente criticado ya que en sus canciones ha mencionado a cárteles y narcotraficantes.

En X, antes Twitter, el usuario Antonio Nieto publicó que Peso Pluma está en la mira de las autoridades ya que alistan una investigación de la red de lavado de Nemesio Oseguera Cervantes, en la que supuestamente aparecen empresas y disqueras ligadas al cantante.

No hay un reporte oficial que confirme que Peso Pluma y Kenia Os están siendo investigadas por vínculos con El Mencho, por lo que lo que circula en X es mera especulación.

Recordemos que en 2023, Peso Pluma canceló un concierto en Tijuana tras recibir amenazas del CJNG. Las pancartas que aparecieron en Tijuana le advertían que cancelara debido a su "falta de respeto y su lengua suelta"; le advirtieron que "sería su última presentación" si seguía adelante con el show.

¿Qué canciones de Peso Pluma hablan de El Mencho?

Según los internautas, Peso Pluma menciona a El Mencho en el tema ‘El 08’, que forma parte del Disco en vivo Vol. 2 (la versión original es de la agrupación Máximo Grado, y en dicha interpretación el cantante habla sobre Adrián Alonso Guerrero, alias “El 08”, quien, junto a sus hermanos, lideró el grupo de “Los Guerrero”, aliado del CJNG); este es el fragmento de la canción:

“Del dicho al hecho / Hay mucho trecho / Con las pruebas hablo/ Pregúntenle al señor Mencho”. También, hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes en las canciones “Su casa” y “GTA”.

Qué canciones de Kenia Os son para El Mencho

No hay evidencia ni registros de que Kenia Os haya escrito o interpretado alguna canción sobre "El Mencho", líder del CJNG.