La amistad de Ángela Aguilar y Kunno ya salió a relucir en La Casa de los Famosos 6 de Telemundo y no de la mejor manera. El cantante cubano Eduardo Antonio, mejor conocido como "El Divo", insultó al influencer Kunno y de paso le restregó la cercanía que presume tener con Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

Durante una dinámica grupal, Kunno se le fue a la yugular a su compañero tachándolo de encimoso e incluso de doble cara por hablar mal a espaldas del resto de los integrantes.

"Honestamente, eres un lameh...s porque a todo mundo estás diciéndole que primero lo atacas y luego vas y le dices: 'Preciosa, hermosa, divina, mi corazón'", dijo muy seguro el creador de contenido.

Hecho que desató la ira de El Divo, quien tampoco se quedó callado y tras el fuerte insulto de Kunn trajo a colación a Ángela Aguilar, cuya amistad con el influencer siempre ha dado de qué hablar, pero esta vez, tal parece que a kunno no le gustó que se mencionara el nombre de su mejor amiga.

" Lameh...s eres tú de Ángela Aguilar. Que quede muy claro que yo lo único que no soy es eso, yo soy un tipo más que legítimo ", gritó El Divo en tono muy molesto.

¿Qué dijo Kunno sobre Ángela Aguilar en LCDLF 6?

Como era de esperarse, Kunno no se dejó e inmediatamente defendió a la hija de Pepe Aguilar, quien en los últimos años ha sido objeto de críticas en redes.

" ¿Porqué andas hablando de Ángela Aguilar? ¿Qué es eso que tiene que ver aquí? ", cuestionó Kunno.

El mexicano exigió al cubano respetar el acuerdo que, al parecer en otro momento, había hecho sobre no mencionar el nombre de personas que no están jugando dentro de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo.

"¡ Ángela Aguilar es mi amiga de hace 6 años! pero de ella no vamos a hablar. No está aquí en el juego ", exigió.

Pelea entre el Divo y Kunno 🗣️



“ERES UN LAME CULOS DE ANGELA AGUILAR” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#LCDLF6 pic.twitter.com/b826bVzd5H — Luis (@bricenoube) February 23, 2026

La pelea se dio frente al resto de los integrantes de la casa como Sergio Mayer, Laura Zapata, Orina Marzoli, entre otros, quienes en ningún intervinieron.

Lo que quedó claro es que todo parece que Kunno está dispuesto a defender a Ángela Aguilar con uñas y dientes, y la intensión de tener una foto de ella con Nodal entre sus pertenecías de la casa no fue sólo una pose.