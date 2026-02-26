El monito japonés "Punch" y su peluche, que se han viralizado en redes sociales a través de miles de videos , no solo han generado empatía y ternura en todo el mundo sino también curiosidad por conocer el comportamiento de estos monos capuchinos, especie que se puede encontrar en diversos zoológicos de México, en específico en la Ciudad de México.

Sí, la CDMX también cuenta con su "punch" mexicano y puede ser visitado en el parque El Batán, ubicado en San Jerónimo, alcaldía Álvaro Obregón. ¿Quién es el Punch mexicano? ¿Comparte historia de rechazo al igual que el Punch japonés? Aquí te contamos.

De acuerdo videos que circulan en X, antes Twitter, en el parque El Batán vive Gaspar, un monito capuchino que, al igual que el Punch de Japón, fue rechazado por su madre al nacer, pero afortunadamente rescatado. La diferencia de Gaspar con Punch, es que el mexicano no tuvo que pelear por un lugar en la manada.

😭💔 ¡Un monito Punch en la CDMX! 🐒 Esta es la historia de Gaspar, un monito capuchino que vive en el parque El Batán en la CDMX y que fue separado de su mami cuando apenas era un bebé. 😣 pic.twitter.com/o5MqqsAqBK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 26, 2026

¿Dónde vive Gaspar, el mono capuchino de la misma especie que Punch?

Según en las sus redes sociales del Parque Batan, Gaspar es uno de sus habitantes en la Unidad de Manejo para Conservación de la Vida Silvestre.

Zona que se encuentra dentro del parque, y que las reseñas de los visitantes indican que en el sitio también se pueden apreciar en diferentes hábitats aves y tortugas.

Asimismo, se muestra que el monito Gaspar ha vivido dentro del parque al menos desde 2016, bajo los cuidados de los especialistas.

¿Quién es Punch, el monito que se hizo viral?

Cabe destacar que la euforia por la historia de Punch explotó en redes luego de que se mostrara al monito intentando integrarse a la manada, pero al ser rechazado se refugiaba en un peluche de chango que llevaba a todas partes.

Según los reportes en redes, al nacer Punch fue rechazado por su madre por lo que los cuidadores del zoológico de Japón decidieron darle ese muñeco como apoyo emocional, el cual también ha despertado el interés de las personas en comprarlo.

Punch abraza al peluche, lo protege, arrastra e incluso se acuesta con él.

When I first saw the videos of Punch there was a familiar sting in my heart.



It felt strangely personal, like watching a quiet reflection of wounds we rarely speak about.

And I realized I wasn’t the only one moved.

Millions felt it too.



Maybe that’s why it went viral.



Because… pic.twitter.com/wuSifTPxiT — 𝕂𝕒ℤ (@Okl_Usa) February 22, 2026

El propio zoológico japones le ha dado una amplia cobertura a la historia y constantemente actualiza la información sobre este animalito, el cual ha generado se largas filas para visitarlo.