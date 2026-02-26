Marzo iniciará con varios fenómenos del cielo oscuro imperdibles, como el segundo eclipse del año, el primero del tipo lunar que traerá consigo una Luna de Sangre. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Se verá desde México? A continuación te contamos todos los detalles que debes saber sobre dicho evento astronómico.

¿Cuándo habrá eclipse en marzo México 2026?

Durante la madrugada del martes 3 de marzo habrá un eclipse lunar total será visible en Asia, Australia, Islas del Pacífico y parte de América. Se estima que el evento astronómico comience a las 2:44 horas (hora central de México) y concluya a las 8:23. El punto máximo ocurrirá a las 5:33.

Pero, ¿será visible para todo México? De acuerdo con las estimaciones, nuestro país tendrá el privilegio de verlo en su totalidad, así como varias latitudes de Norteamérica y Centroamérica. El noroeste del país tendrá una visión del 100 por ciento del eclipse.

¿Por qué se le llama Luna de sangre?

El fenómeno se verá como una Luna de sangre, pintada de color rojo oscuro o naranja. Esto se debe a que nuestro planeta impide que la mayor parte de la luz solar llegue a la Luna, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). La luz que alcanza a pasar se filtra a través de una capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar.

Y para que una Luna de sangre ocurra, primero debe de haber un eclipse lunar total, como ya se mencionó ocurrirá, que es cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de manera que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Durante un eclipse lunar total, nuestro satélite natural se sitúa dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra, apunta la NASA.

"Cuando la Luna está dentro de la umbra, se ve de un color rojo naranja. Los eclipses lunares a veces son conocidos como Lunas de sangre debido a este fenómeno”, añade.

Generalmente estos eventos pueden apreciarse desde todo el lado nocturno de la Tierra, pero en un eclipse penumbral, la iluminación de la Luna se oscurece poco.

¿Cuándo habrá otro eclipse?

El 12 de agosto habrá un eclipse solar y será visto en regiones de Groenlandia, Islandia, España, Rusia, y Portugal

Ciertas zonas de Europa, África, América del Norte, Océano Atlántico, Océano Ártico y Océano Pacífico de forma parcial. México no lo verá.