Si sospechas que alguien leyó tus conversaciones de WhatsApp o entró a tu cuenta a través de la sesión que iniciaste en tu computadora, puedes revisarlo siguiendo unos sencillos pasos; no te quedes con la duda y protege tu información. ¡Aquí te contamos lo que puedes hacer en estos casos!

La posibilidad de que alguien entre sin permiso a tu cuenta de WhatsApp y revise tus conversaciones es una de las preocupaciones más frecuentes entre usuarios de esta plataforma de mensajería. Aunque la aplicación no envía una alerta directa cuando alguien lee tus chats desde tu propio teléfono o desde un dispositivo vinculado, sí existen señales que pueden ayudarte a detectarlo.

Es muy importante que detectes si alguien leyó tus conversaciones, ya que, de lo contrario, tu información personal podría estar expuesta y quedar en manos de personas que la utilicen de manera inadecuada.

¿Cómo saber si alguien leyó mis conversaciones de WhatsApp?

La forma en la que puedes saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp sin tu permiso, leyó tus conversaciones y consultó tu información es a través de la sección dispositivos vinculados, la cual te permite conocer en qué dispositivos está activa tu sesión y dónde están ubicados.

Puedes acceder a esta sección de la siguiente manera:

-Accede al menú de la aplicación

-Selecciona el ícono de tres puntos verticales

-Dirígete a donde dice “Dispositivos vinculados” y dale clic

-Inmediatamente te aparecerán la lista de computadoras, tabletas y navegadores que tienen acceso a tu cuenta.

-Cierra sesión en donde no quieres que esté abierto tu WhatsApp.

Te sugerimos monitorear de manera frecuente los “Dispositivos vinculados” para que detectes a tiempo que alguien está consultando tus conversaciones. Es importante que sepas que WhatsApp desconecta automáticamente los equipos inactivos durante 30 días.

¿Cómo obtener el historial de conversaciones de WhatsApp?

Para obtener el historial de conversaciones de WhatsApp, utiliza la función "Exportar chat" dentro de la configuración de un chat específico para guardar una copia (.txt) en tu correo o archivos. Para recuperar conversaciones antiguas o borradas, desinstala y reinstala WhatsApp para restaurar la copia de seguridad desde Google Drive o iCloud.