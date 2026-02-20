¿Eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026? Si es así, entérate si la nueva CURP biométrica es uno de los requisitos que están solicitando las autoridades para registrarse y cobrar el pago de $2,500 pesos; con la entrada en vigor de este documento digital de identificación nacional, muchas mujeres se preguntan si deben sacarlo para no tener problemas.

Con la implementación de la CURP biométrica se generaron varias dudas, sobre todo en las personas que son beneficiarias de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar; para poder solicitar un apoyo económico de dicha dependencia, se piden varios documentos entre los que destaca la Clave Única de Registro de Población.

Por tal motivo es que las mujeres que están dadas de alta en el programa “Mujeres con Bienestar Edomex” tienen la inquietud sobre si deben hacer su cita para expedir dicho documento. Recordemos que esta iniciativa entrega de manera bimestral $2,500 pesos a mujeres mexiquenses en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la CURP biométrica es una versión de la CURP tradicional que incluye datos biométricos como huellas dactilares y fotografía del rostro.

¿CURP biométrica es obligatoria para el programa Mujeres con Bienestar Edomex?

Según las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de México, para registrarse o permanecer en el programa no se exige de forma obligatoria la CURP biométrica. Lo que sí se pide es una CURP actualizada al momento de hacer tu trámite.

¿Cuándo es el registro de Mujeres con Bienestar 2026?

Hasta ahora, las autoridades no han compartido información que especifique que pronto se abrirá una convocatoria; te recomendamos estar al pendiente de los avisos que emitan las autoridades de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en el Programa Mujeres con Bienestar?

Para ser aceptada en el programa debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mujer

- Vivir y contar con domicilio en el Estado de México

- Tener entre 18 y 64 años cumplidos a la fecha de la solicitud

- Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

- No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario

- Completar de manera exitosa el proceso de solicitud a través de la página: https://mujeresconbienestar.gob.mx, ir la opción "A" y seleccionar "Iniciar nueva solicitud”.