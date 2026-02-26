A casi 5 años de haber fallecido, el nombre de la actriz y política Carmen Salinas aún resuena entre los mexicanos. En las últimas horas se ha hecho tendencia, pero no por su labor dentro del entretenimiento, sino por revelaciones que afirman tuvo un vínculo oscuro con rituales satánicos.

Las recientes declaraciones las hizo un preso, exsicario, identificado como Alberto ‘Beto’, en entrevista con Saskia Niño de Rivera para el programa de podcast Penitencia. Según contó, Salinas hacía supuestos rituales satánicos dentro del medio artístico para asegurar protección, éxito y “favores”.

“Empecé a convivir con muchas personas del medio. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los bebés y se iba a hacer sus sacrificios. Yo trabajé para ellos”, reveló.

Según explicó, desde los 6 años se hizo sicario y recibió entretenimiento para robar menores de edad en la Ciudad de México, bebés incluidos, que muchas veces iban a parar a otros estados.

“Yo robaba niños, de las coladeras, de las calles, de los hospitales. Era un niño, pudiera entrar donde yo quisiera y nadie me decía nada… por eso es que nos contrataban a puro chamaco”, aseguró.

Aunado a estas declaraciones, Beto confesó haber trabajado siempre para el gobierno y haber recibido protección de varios políticos a cambio de “favores”: “El gobierno era el que me mandaba a hacer el trabajo. El gobierno me mandaba a tal dirección y yo tenía que ir (...) Ya saben lo que tienen que hacer”, dijo.

“Y así dos que tres artistas que andan ahí todavía. Que uno conoce su historia, que la quieran disfrazar en la tela es diferente”, agregó.

En la misma entrevista, Beto también mencionó otros nombres importantes en México, tanto de la industria del entretenimiento como del gobierno, aunque las declaraciones fueron parcialmente censuradas por seguridad de la entrevistadora y del programa.

“El mundo del gobierno (...) tanto la religión es lo mismo, son los que tienen el poder. Así de fácil”.

Hasta el momento las declaraciones en torno a la actriz fallecida no han sido respaldadas por más información o evidencia vinculada a los presuntos rituales. Cabe destacar que la entrevista compartida inicialmente en YouTube fue recortada, pero en TikTok circulan fragmentos donde habla abiertamente de la actriz y sus rituales.

El nombre de Carmen Salinas, recordada por su trayectoria en cine, teatro y televisión, suele ser objeto de teorías y especulaciones tras su fallecimiento en 2021.

La actriz fue ampliamente reconocida por su trabajo en producciones populares y por su fuerte carácter dentro de la industria, lo que ha alimentado diversas historias y teorías alrededor de su figura pública.

Tras hacerse virales las revelaciones de Beto, en redes sociales se abrió conversación sobre la vida de Salinas y el poder que tenía dentro del entretenimiento mexicanos y posteriormente en la política desde su incursión en 2015 en la Cámara de Diputados como representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En internet, los usuarios se dividen entre quienes creen en teorías de este tipo y quienes exigen pruebas antes de dar credibilidad a tales afirmaciones.