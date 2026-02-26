La ex secretaria de Estado Hillary Clinton pide que el presidente Donald Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" ante la comisión Epstein.

Clinton se encuentra declarando a puerta cerrada ante un comité del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell.

Su marido, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), está citado para responder a preguntas al día siguiente por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han ido surgiendo a la luz pública.

Los Clinton habían rechazado inicialmente las citaciones que les ordenaban testificar en la investigación del comité, pero la influyente pareja demócrata acabó accediendo después de que los republicanos de la Cámara amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Bill Clinton y el presidente Donald Trump, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

Pero tanto los demócratas, que consideran que la investigación no está siendo transparente, como los republicanos, que acusan a los Clinton de mantener una turbia amistad con Epstein y su socia Maxwell, se acusan mutuamente de manipulación de pruebas.

- A puerta cerrada -

Los Clinton reclamaron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una decisión que Bill Clinton calificó de "pura política" y comparable a un "tribunal de opereta".

Los testimonios a puerta cerrada acostumbran a ser habituales en comisiones de investigación, puesto que permiten plantear al testigo preguntas más incisivas, que por motivos legales no pueden ser realizadas ante cámaras televisivas.

Hillary Clinton, de 78 años, que perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo "no tienen nada que ocultar".

La expolítica dijo que se reunió con Maxwell "en unas cuantas ocasiones", pero que nunca tuvo interacciones significativas con Epstein.

Más problemáticas son las recientes fotos de su marido, Bill Clinton, que aparece en lugares como una piscina, supuestamente en compañía de mujeres jóvenes.

Los testimonios tendrán lugar en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton y donde decenas de periodistas se han congregado para cubrir la inédita audiencia.

Las medidas de seguridad son importantes, y se espera que los Clinton entren a la sala de la declaración por una puerta lateral protegida por una carpa blanca.

- Tráfico sexual -

Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó la isla privada caribeña de Epstein.

Ghislaine Maxwell, de 64 años, es la única persona que ha sido condenada por un delito en relación con el fallecido financiero.

La exasociada de Epstein cumple una pena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara a principios de este mes, pero se negó a responder a ninguna pregunta, invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concediera el indulto.

Markus también afirmó que Trump y Bill Clinton son "inocentes de cualquier irregularidad".

"Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", señaló.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el Reino Unido del expríncipe André s y de Peter Mandelson, el exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos, pero nadie aparte de Maxwell ha afrontado consecuencias legales.