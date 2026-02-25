¿Ya conoces el apoyo Jefas de Familia 2026? Si aún no, aquí te contamos todos los detalles de este programa que entrega 4 mil pesos a mujeres de entre 34 y 57 años; además, te compartimos cuáles son los requisitos y las fechas clave para registrarte, porque está abierta la convocatoria. ¡Toma nota!

Como una forma de apoyar la economía de los hogares en México es que surge el programa social Jefas de Familia 2026. De acuerdo con las autoridades, dicho apoyo económico busca “contribuir a la erradicación de las desigualdades estructurales y la pobreza; así como proteger el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situación de vulnerabilidad en la alcaldía Iztapalapa, mediante la entrega de un apoyo monetario que permita el goce de sus derechos”.

¿Quiénes pueden solicitar los 4 mil pesos del apoyo Jefas de Familia 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer, quienes pueden solicitar el apoyo de Jefas de Familia 2026 son las mujeres de entre 34 y 57 años que vivan en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Requisitos para solicitar los 4 mil pesos del programa Jefas de Familia 2026

Las solicitantes de nueva incorporación deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 34 años y como máximo 57 años cumplidos

Presentar la documentación solicitada

Manifestación de vulnerabilidad social

Llenar la solicitud de registro al programa social

No ser persona trabajadora de la Alcaldía Iztapalapa ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de la CDMX, bajo ningún régimen laboral

No ser beneficiaria de otro programa o acción social vigente que ofrece la Alcaldía Iztapalapa

INE con domicilio en Iztapalapa, no se aceptarán credenciales vencidas ni en trámite

Comprobante de domicilio con residencia en Iztapalapa, no mayor a tres meses

CURP

Llenar cédula de solicitud de registro (Formato que será proporcionado por la alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).

Calendario de registro del programa Jefas de Familia 2026

El registro de las nuevas beneficiarias se realiza conforme a la letra de su primer apellido:

-A: 22 de febrero

-B y C: 23 y 24 de febrero

-D, E y F: 25 de febrero

-G: 26 y 27 de febrero

-H: 28 de febrero

-I, J, K y L: 1 de marzo

-M: 2 y 3 de marzo

-N, O y P: 4 de marzo

-Q y R: 5 de marzo

-S: 6 de marzo

-T, U y V: 7 de marzo

-W, X, Y y Z: 8 de marzo.

El trámite es presencial y se podrá realizar en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 9:00 a 15:00 horas o en la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario: 16:00 a 20:00 horas.

Monto del programa Jefas de Familia 2026

La alcaldía Iztapalapa informó que el monto de pago será de mil pesos por jefa de hogar beneficiaria y hasta por cuatro ocasiones, recibiendo así un total de 4 mil pesos.