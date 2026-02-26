Luego de los más de 80 bloqueos carreteros y quema de vehículos que se reportaron este fin de semana en México por la delincuencia organizada, usuarios que fueron despojados de sus unidades buscaron el apoyo de sus aseguradoras.

Ante ello, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que las aseguradoras activaron los protocolos de atención a usuarios afectados, además emitió una serie de recomendaciones para que, en caso de vehículos, los daños o pérdidas puedan ser reclamados conforme a las coberturas de robo y/o daños materiales.

¿Cómo reportar un auto robado o incendiado durante un narcobloqueo?

La AMIS señala que los asegurados que hayan sufrido afectaciones en su patrimonio, deben considerar los siguientes pasos para hacer su reclamación:

Reportar formalmente los hechos con la aseguradora

formalmente los hechos con la aseguradora Presentar ante las autoridades correspondientes las denuncias por los delitos de los que se fue víctima

por los delitos de los que se fue víctima Seguir los mecanismos de evaluación de cada aseguradora " conforme a las coberturas contratadas, sus alcances y límites establecidos en la póliza "

" Sobre los autos dañados o con reporte de pérdida total, los asegurados podrán hacer reclamaciones de acuerdo con las coberturas de robo y/o daños materiales que hayan sido contratadas en cada caso.

¿Mi seguro cubre autos quemados durante narcobloqueos?

Ante las dudas sobre si las aseguradoras cubren a los dueños de autos que han sido víctimas de robo, incendiados u otro siniestro, se recomienda revisar a detalle las condiciones generales de la póliza contratada pues hay ciertos "riesgos" que no están amparados.

En algunos casos, las aseguradoras no cubren daños a vehículos, como por ejemplo: