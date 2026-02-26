La Alianza Mexicana de Transportistas A.C (AMOTAC) alista un paro nacional del gremio tras la quema de tráileres durante la ola de violencia generada en Jalisco y otros estados de la República por el Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

De acuerdo con fuentes consultadas por ViveUSA, el paro nacional de transportistas aún no tiene fecha definida, pero sí las entidades participantes y las peticiones, entre las que destacan:

Justicia y reparación del daño tras los hechos violentos del fin de semana en distintas carreteras del país

Mayor seguridad

Alto a las extorsiones contra los choferes

¿En qué estados habrá paro de transportistas?

En el paro de transportistas participarán agremiados de 31 entidades de la República, sin embargo, se prevé que sólo los que están en la zona conurbada a la Ciudad de México sean los que podrían marchar a la capital en caso de que las autoridades no escuchen sus exigencias.

Entre las entidades que podrían movilizarse están:

Tlaxcala

Puebla

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Querétaro

¿Habrá marcha de transportistas hacia la CDMX?

"En caso de instrucciones de nuestro líder nacional de no obtener una respuesta favorable se iniciaría marcha a la CDMX ", confirmó Neri Santiago Nava Dirigente Estatal de AMOTAC del Estado de México y Ciudad de México.

¿En qué estados hubo bloqueos tras el operativo contra el CJNG?

Cabe recordar que durante el desarrollo del operativo de las Fuerzas Federales para capturar a "El Mencho" el pasado domingo 22 de febrero, en las primeras horas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en su cuenta de X alertó a la población resguardarse ante la violencia desatada en la entidad la cual en ese momento se había extendido a cinco estados más.

Informó que "individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades " por lo que recomendó resguardarse y no salir a carretera.

Asimismo, al siguiente día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que en los hechos violentos derivados del operativo hubo:

85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas 18 bloqueos se concentraron sólo en Jalisco

se concentraron sólo en Quema de vehículos

Ataques a gasolineras, comercios e instituciones bancarias

Agresiones armadas contra autoridades

70 personas fueron detenidas en siete estados

Por su parte, en redes de AMOTAC, el líder Rafael Pacheco, subió un video en el que habló sobre la inseguridad y violencias en las carreteras, expuso abuso de las corporaciones de seguridad y celebró la caída de "El Mencho" por el daño que el crimen organizado genera contra los transportistas.

"Los acontecimientos que vivimos este pasado domingo con la captura y ejecución de este personaje tristemente llamado El Mencho que como ser humano me compadezco, pero como ciudadano y transportista me alegro.