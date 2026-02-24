Tras darse a conocer la muerte Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia primera generación, sus compañeros y amigos del reality show se despidieron de él con varios mensajes, entre estos incluido el de Toñita, quien causó polémica con sus palabras al escribir un mensaje que muchos señalaron fue “inapropiado”. “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”, publicó la cantante veracruzana, desatando decenas de reacciones.

Hace unas horas se informó el fallecimiento de Héctor Zamorano a la edad de 46 años: de acuerdo con Wendolee Ayala, la causa de su muerte se debió a una enfermedad crónica, así lo reveló en una entrevista para Tv Azteca.

Cuando se confirmó el deceso del exintegrante de la primera generación de La Academia, algunos de sus compañeros enviaron sus condolencias y pésame a la familia. “Dios mío santo... que tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos. Te recordaré siempre con mucho cariño viejo”, escribió Yahir.

Por su parte, Raúl Sandoval publicó un video en el que destacó una de las presentaciones que realizaron todos los integrantes de La Academia sobre el escenario, incluido Héctor Zamorano.

Fue así como empezaron a recordar al exparticipante; pero sin duda, las palabras que más causaron controversia fueron las de Toñita, quien a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia de la muerte de su excompañero.

“El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú…Para mí siempre serán la familia que la vida me otorgó. Vuela alto”, escribió la famosa en sus historias. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas ya que los internautas consideraron de “mal gusto” que pusiera lo de las maletas, aunque estuviera haciendo referencia a la forma en la que se despedía a los académicos que eran expulsados del concurso.

Antonia Salazar Zamora, también conocida como Toñita, no se ha pronunciado al respecto sobre esta polémica que la rodea, pero en redes indicaron que no es la primera vez que se expresa de manera inadecuada, pues recordaron cuando habló de Carlos Rivera y presuntamente habría opinado sobre su matrimonio y sus preferencias: “Lo que se ve no se juzga” y “No somos nadie para sacar a nadie del clóset”, fueron los comentario que causaron revuelo en redes.