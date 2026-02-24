Héctor Agustín Zamorano Guitar, exintegrante de La Academia primera generación, falleció este miércoles a los 46 años tras padecer una enfermedad crónica, según reveló Wendolee Ayala en una entrevista para Tv Azteca.

Yahir, quien fue uno de los 14 integrantes del reality show, publicó en sus redes una esquela de Héctor a manera de homenaje para su compañero.

"Dios mío santo... que tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos. Te recordaré siempre con mucho cariño viejo", escribió el cantante.

Foto: Yahir Instagram

Raúl Sandoval se sumó a las condolencias, pero en su caso publicó un video en el que se destaca una de las presentaciones que realizaron todos los integrantes de La Academia sobre el escenario.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

De acuerdo con una entrevista realizada por Ventaneando a Wendolee, excompañera del reality de Tv Azteca, en sus últimos días de vida, Héctor estuvo rodeado de sus padres, quienes lo acompañaron en la batalla contra una enfermedad crónica, pero " que al final lo venció ".

Sin que revelara más detalles sobre qué padecimiento tuvo el exintegrante de La Academia, Wendolee subió un clip a sus redes recordando los momentos que compartió con su amigo en el programa de televisión.

"Hermanito... hoy te llevas un pedacito de mí... sé que me sientes en donde estes porque para siempre 14 almas estaremos unidas y no hay nada que pueda separar esa luz que provocamos juntos ", escribió como parte del mensaje de despedida.

El impacto de la muerte de Héctor, quien fue el primer integrante en ser eliminado de la casa en el Ajusco donde los académicos recibieron preparación profesional para convertirse en cantantes, también impactó a otros exintegrantes de este reality lanzado por Tv Azteca en 2002 que han usado sus plataformas para lamentar lo ocurrido.

¿Quiénes formaron la primera generación de La Academia?

Entre los integrantes de La Academia primera generación se encuentran: