Christian Nodal no se quedó callado y decidió responder a Cazzu luego de que ella explotara contra Rauw Alejandro tras sentirse aludida en la nueva canción del puertorriquense, en la que hace referencia a su rompimiento con el cantante mexicano. En su mensaje, el esposo de Ángela Aguilar dice que su ex está haciendo un “dramón”. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, dice Nodal.

Rauw Alejandro estrenó la canción Rosita, en colaboración con Jhayco y Tiny, y las redes sociales se encendieron luego de que en una parte de dicho tema se menciona a Nodal y su triángulo amoroso con Ángela Aguilar y Cazzu. “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, se escucha en la canción.

A raíz de la polémica que generó, Cazzu decidió lanzar un fuerte mensaje contra Rauw Alejandro y Nodal: “Para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, escribió.

También, dijo lo siguiente: “Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen. “Se hace la víctima” ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve. Pienso en la tiradera. Personas tomándose tiempo de producir, pagar, “escribir” barras o estrofas para convertirlas en descargos, lo mismo que hacían estos dos antes de decidir volver al peneamor que los une”.

Luego de estas palabras, Nodal compartió un mensaje en su canal de Instagram con el que respondió duramente a su ex con frases que para muchos son una falta de respeto para la madre de su hija.

“El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía. Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de “Rosita”, que me dejó bien entendido que era “imperdonable” por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, dijo.

Prosiguió: “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé. El llamado “lado despierto” está compuesto por madres, mujeres que han sufrido de verdad, que enfrentan injusticias reales todos los días. Ellas merecen respeto absoluto. Pero usar ese dolor legítimo para encajar cualquier situación personal dentro de esa categoría es otra cosa. Justo esas mujeres son quienes están haciendo todo por asistir a los conciertos. Defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas que coexisten, se ganó corazones, aunque nadie debería usar esos métodos para conseguirlo”.

Nodal también criticó que Cazzu ahora se esté quejando de un género musical que ella utilizó en su carrera: “No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más “artista”. Si hoy está en una transición donde el arte que actualmente hace la representa 100%, perfecto, pero hay que abrazar el pasado con lo bueno y lo malo. No por cambiar vestimenta, hablar distinto o cambiar de género musical en un álbum se va a reestructurar el género urbano con el que creció, donde generalmente se usa lenguaje explícito y se mencionan a otras personas como referencias o comparaciones para bien y para mal”.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

Asimismo, le aconsejó a su ex que hubiera hablado con Rauw Alejandro en privado para tratar el tema: “Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa. Lo demás es espectáculo”, indicó.

El cantante de “Botella Tras Botella” finalizó su mensaje contra Cazzu con las siguientes palabras: “Y lo más importante: si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada. ¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical? En fin… el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente”.