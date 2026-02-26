El pleito entre Cazzu y Christian Nodal derivado de la canción “Rosita” de Rauw Alejandro llegó hasta Pati Chapoy, quien criticó fuertemente a la argentina y hasta le pidió que ya se quedara callada y se conformara con el dinero que le dan; tras estas palabras, las redes sociales se lanzaron con todo contra la periodista de espectáculos, a quien apodaron la “abuela de Ángela Aguilar, y le pidieron que deje de apoyar a personas que han hecho tanto daño. “Los Aguilar ya la compraron”, aseguraron los internautas.

Los usuarios de redes sociales mostraron su indignación luego de que Pati Chapoy se mostrara poco empática ante la situación que vive Cazzu con su hija Inti. Luego de que Nodal respondiera a su ex y la señalara por no dejarlo ver a su pequeña, la periodista de espectáculos decidió compartir su punto de vista, pero, para el público en general, dicha opinión fue desafortunada.

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, dijo Pati. Agregó: “Cazzu, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay”.

Fueron estas palabras con las que Pati le exigió silencio a Cazzu, que las redes se encendieron pues consideran que la periodista está pidiendo que la cantante deje en paz a Nodal, por lo que sospecharon que detrás de su opinión podrían estar los Aguilar, con quienes mantiene una relación cordial, ya que Chapoy ha sido de las pocas comunicadoras que ha podido entrevistar a Ángela o Pepe Aguilar.

Recordemos que para su canal de Youtube, Pati Chapoy platicó con Ángela y ésta, entre la información que le contó, está que le cocina a Nodal con una parrilla que lleva a todos lados.

“En serio, ¿por qué le damos atención a estos personajes tan detestables”, “Ay no en este momento dejo de seguir a Ventaneando”, "Debería ser un obligatoria la jubilación”, “Ya que se jubile”, “Es abuela de Ángela Aguilar”, “Los Aguilar ya la compraron”, “Deberían de cancelar este programa” y “¿Y de su problemita con Sergio Andrade cuando va hablar?” fueron los comentarios que lanzaron contra Pati Chapoy.