El exactor y diputado Sergio Mayer dijo sentirse arrepentido de entrar a La Casa de Los Famosos Telemundo, palabras que llegaron después de que Morena le suspendiera sus derechos políticos por el impacto negativo que generó al movimiento. Mayer se sinceró con sus compañeros del reality show y en una plática que tuvo les compartió cómo se sentía: “Les damos de tragar basura”, confesó.

El pasado 24 de febrero los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) suspendieron los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón, quien había pedido licencia como diputado federal con el fin de participar en el popular reality La Casa de Los Famosos de Telemundo.

De acuerdo con la resolución, el actor generó un "impacto negativo a la imagen de Morena", al dejar la cámara baja para formar parte de dicho show. “Provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”, indicaron las autoridades.

Luego de que se diera a conocer esta decisión por parte de Morena, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se escucha al exintegrante de Garibaldi decir que lamenta haber dejado su trabajo como diputado por estar en un programa que fomenta los desencuentros entre habitantes.

“En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir”, dijo Sergio durante una charla con sus compañeros, en la cual admitió sentirse arrepentido de haber aceptado participar en el proyecto.

Indicó que no está de acuerdo con el formato actual del reality show: “Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura (...) y utilizo el término tragar porque se los estamos embutiendo, porque una cosa es que consuman el contenido y otra cosa, los estamos confundiendo”.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer fue una de las figuras más comentadas en redes sociales. Su liderazgo dentro del programa y que fuera integrante del Team Infierno lo mantuvieron en tendencia durante semanas. Los usuarios de redes sociales señalaron que las palabras de arrepentimiento del diputado de Morena podrían deberse a que alguien le habría filtrado lo que está pasando afuera, ya que les parece "mucha casualidad" que surjan bajo el contexto político en el que se encuentra.