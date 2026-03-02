La actriz Eiza González se robó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG Awards).

Irradió belleza ataviada con un espectacular vestido negro ceñido a su figura. La prenda strapless, firmada por Armani Privé, estaba cubierta de lentejuelas brillantes, formadas en líneas horizontales. Un gran moño al centro fue protagonista.

Llevó aretes de cristales y un maquillaje que resaltó sus facciones con un intenso labial rojo, cejas definidas, amplias pestañas negras y rubor en los pómulos. Peinó en ondas su cabellera y deslumbró.

En el marco de la Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimentarios, la actriz mexicana Eiza González abrió su corazón en Instagram para hablar de una etapa profundamente vulnerable de su vida.

La artista recordó los comienzos de su complicada relación con su cuerpo, marcada por la depresión y las comidas compulsivas tras la muerte de su padre. “A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, escribió, señalando que enfrentaba simultáneamente duelo, pubertad y confusión.

La situación se intensificó cuando entró al ojo público siendo apenas una adolescente: “Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”. Ese escrutinio constante, confesó, la llevó a una profunda autodismorfia y a obsesionarse con su peso.

Hoy, Eiza González asegura estar en un camino distinto, uno en el que elige priorizarse: “Como mujer adulta, me elijo a mí misma”. La actriz reconoce que sanar no ha sido sencillo, pero afirma haber aprendido cuán poderosa puede ser la mente y cómo la energía antes dirigida a complacer estándares externos puede transformarse en autocuidado.

Con honestidad y esperanza, concluyó: “Me he comprometido profundamente a amar mi cuerpo, alimentándolo con bondad, cuidado y respeto… No me gusta fingir que el viaje ha terminado; es difícil y complejo. Pero NUNCA es demasiado tarde”.

Eiza encontró su vocación a los 13 cuando fue inscrita en un curso de actuación en M&M Studio, dirigido por la también actriz mexicana Patricia Reyes Spindola.

Fue a los 14 que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Sólo esperó dos años para conseguir su primer protagónico en la telenovela juvenil Lola érase una vez como Lola Valente.

A los 17 dejó México para estudiar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York. La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.