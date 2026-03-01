El actor Jim Carrey se volvió tendencia este fin de semana tras su aparición en los Premios César 2026 en París, donde recibió un Premio César honorífico y desató rumores de “reemplazo” y nuevas “cirugías plásticas por su nuevo rostro”. ¿Qué pasó en torno a su reaparición en la gala?

Durante la ceremonia, Jim Carrey subió al escenario para agradecer el reconocimiento y ofreció un breve discurso en francés: “Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos del escultor”, expresó el protagonista de películas como La Máscara y Todopoderoso, generando aplausos del público presente.

Sin embargo, más allá de sus palabras, su apariencia fue lo que acaparó titulares de la prensa y búsquedas en internet.

Usuarios en redes sociales calificaron su imagen como “irreconocible”, alimentando especulaciones sobre posibles retoques estéticos como bótox, rellenos faciales y cirugías en los ojos, pero sobre todo sobre un posible reemplazo por parte de las élites mundiales, a las que por años Jim Carrey ha criticado y expuesto.

En redes sociales, varios internautas cuestionaron si realmente se trataba del actor, argumentando que su rostro lucía completamente diferente. Algunos sugirieron que pudo haberse sometido a procedimientos como blefaroplastia, rellenos en mejillas o aplicaciones de toxina botulínica, además de cambio de color de ojos y dentadura.

No obstante, numerosos seguidores salieron en defensa del comediante, asegurando que los cambios podrían deberse simplemente a que está envejeciendo, cabe destacar que la celebridad tiene 64 años , o a que decidió estrenar un nuevo estilo para la gala.

Otros apuntaron que el actor se afeitó tras años de llevar barba, lo que habría modificado significativamente su imagen pública sin necesidad de intervenciones estéticas.

Afirman que Jim Carrey fue reemplazado

En redes sociales han resurgido teorías que aseguran que el “verdadero” Jim Carrey murió hace años y fue reemplazado por un clon o doble a manos de las élites mundiales.

Estas versiones, que circulan en plataformas como X, Reddit y TikTok, sostienen que su supuesto “cambio” ocurrió tras su retiro parcial de Hollywood alrededor de 2017 y lo vinculan con declaraciones polémicas sobre la industria del cine, la política o teorías sobre élites. Incluso mencionan su participación imitando a Joe Biden en Saturday Night Live como parte de la narrativa conspirativa.

Sin embargo, no existe ninguna prueba creíble que respalde estas afirmaciones, no hay registros oficiales, filtraciones ni evidencias verificables que indiquen su fallecimiento o un supuesto reemplazo.

A video from 2024 of Jim Carrey saying he doesn’t exist. That Jim Carrey was just a character.



Now this New Jim Carrey says “I’m dead”, “I’ve said too much”, and “my favorite face is the one I’m wearing now”. 👇 pic.twitter.com/cy6SSUojvF — Melanie King (@realmelanieking) February 27, 2026

Carrey continúa vivo y ha hecho apariciones públicas en los últimos años, desmintiendo en los hechos estas especulaciones.

El origen de los rumores se han relacionado con los cambios en su vida durante la última década y las tragedias personales que ha vivido.

Tras el enorme éxito que alcanzó con películas como La Máscara y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, el actor enfrentó momentos personales difíciles, incluido la muerte de su expareja Cathriona White en 2015 y un periodo de depresión severa del que él mismo ha hablado abiertamente.