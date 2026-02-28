Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen la duda de cuándo les depositarán su pago, ya que los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya cobraron su dinero este 27 de febrero. Antes de que vayas al banco a revisar si ya te depositaron es importante que sepas que la entrega se recorrerá, por lo que tendrás que esperar unos días más. ¿Cuántos? Aquí te compartimos el calendario para que lo consultes.

Las personas pensionadas por el IMSS comenzarán marzo con la expectativa del tercer depósito del año, cuyo calendario ya fue publicado oficialmente por el propio instituto. De acuerdo con las autoridades, sus jubilados deberán esperar un poco más que los del ISSSTE para que les caiga su pago.

Es por eso que seguramente si checaste tu cuenta del banco este día, aún no tienes el depósito ya que se acordó que se recorrería unos días, por lo que los pensionados deben tener paciencia, porque sí les llegará su dinero, pero en unos días más.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS marzo 2026?

El pago de la pensión correspondiente al mes de marzo no se realizará el domingo 1 de marzo, como normalmente ocurre, sino hasta el lunes 2 de marzo de 2026. El ajuste en el calendario responde a una razón simple pero clave: el 1 de marzo cae en domingo, día inhábil.

Calendario de pagos pensión IMSS 2026

Según el calendario oficial, los depósitos restantes de la pensión para este año quedan de la siguiente manera:

Abril: 1 de abril

Mayo: 4 de mayo

Junio: 1 de junio

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre.

¿Cuánto te dan de pensión del IMSS?

El monto de la pensión del IMSS en México varía significativamente dependiendo de la ley bajo la que te hayas registrado, tus semanas cotizadas, tu salario promedio y la edad de retiro.

¿Cómo saber si tengo derecho a la pensión del IMSS?

Para saber si tienes derecho a una pensión del IMSS, primero debes identificar bajo qué ley cotizaste (Ley 1973 o Ley 1997) y verificar que cumples con la edad y las semanas cotizadas necesarias.