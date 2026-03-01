TE RECOMENDAMOS

Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".

Además, el vuelo diario a Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France prolongó hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania.

Por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

